Найден способ полностью уничтожить туберкулезную палочку

Ученые из Школы фармацевтических наук Араракуары (Бразилия) разработали экспериментальное средство против туберкулез, которое в испытаниях на животных полностью уничтожило бактерии в легких за 30 дней. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Omega.

Исследователи протестировали соединение ферроин — комплекс сульфата железа и орто-фенантролина. Чтобы повысить эффективность вещества и обеспечить его контролируемое высвобождение, ученые поместили его в липидные наночастицы.

Лабораторные эксперименты показали, что такой препарат способен усиливать действие противотуберкулезных антибиотиков, включая рифампицин и протеманид. Соединение повреждает клеточную стенку бактерий, нарушая их жизнедеятельность — механизм действия напоминает эффект пенициллинов.

Испытания на мышах показали, что препарат оказался более эффективным, чем изониазид — один из основных антибиотиков, применяемых в системе здравоохранения Бразилии. В ходе эксперимента бактерии туберкулеза в легких животных были полностью уничтожены в течение месяца.

По данным Всемирной организации здравоохранения, туберкулез остается самой смертоносной бактериальной инфекцией в мире. Без лечения заболевание приводит к смерти примерно в половине случаев. При этом стандартная терапия требует ежедневного приема нескольких антибиотиков на протяжении как минимум шести месяцев, а при устойчивости бактерий курс может длиться до двух лет.

Ученые отмечают, что длительное лечение часто приводит к тому, что пациенты прекращают принимать лекарства раньше срока. Это способствует формированию лекарственной устойчивости у бактерий и усложняет терапию.

Авторы работы подчеркивают, что пока препарат прошел только доклинические испытания. Однако если его безопасность и эффективность подтвердятся в клинических исследованиях, новая технология может сократить длительность лечения туберкулеза и снизить риск развития антибиотикорезистентности.

