Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Найден способ полностью уничтожить туберкулезную палочку

ACS Omega: наночастицы с железом полностью уничтожили туберкулезную палочку
NIAID

Ученые из Школы фармацевтических наук Араракуары (Бразилия) разработали экспериментальное средство против туберкулез, которое в испытаниях на животных полностью уничтожило бактерии в легких за 30 дней. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Omega.

Исследователи протестировали соединение ферроин — комплекс сульфата железа и орто-фенантролина. Чтобы повысить эффективность вещества и обеспечить его контролируемое высвобождение, ученые поместили его в липидные наночастицы.

Лабораторные эксперименты показали, что такой препарат способен усиливать действие противотуберкулезных антибиотиков, включая рифампицин и протеманид. Соединение повреждает клеточную стенку бактерий, нарушая их жизнедеятельность — механизм действия напоминает эффект пенициллинов.

Испытания на мышах показали, что препарат оказался более эффективным, чем изониазид — один из основных антибиотиков, применяемых в системе здравоохранения Бразилии. В ходе эксперимента бактерии туберкулеза в легких животных были полностью уничтожены в течение месяца.

По данным Всемирной организации здравоохранения, туберкулез остается самой смертоносной бактериальной инфекцией в мире. Без лечения заболевание приводит к смерти примерно в половине случаев. При этом стандартная терапия требует ежедневного приема нескольких антибиотиков на протяжении как минимум шести месяцев, а при устойчивости бактерий курс может длиться до двух лет.

Ученые отмечают, что длительное лечение часто приводит к тому, что пациенты прекращают принимать лекарства раньше срока. Это способствует формированию лекарственной устойчивости у бактерий и усложняет терапию.

Авторы работы подчеркивают, что пока препарат прошел только доклинические испытания. Однако если его безопасность и эффективность подтвердятся в клинических исследованиях, новая технология может сократить длительность лечения туберкулеза и снизить риск развития антибиотикорезистентности.

Ранее врач назвала вирусы, которые могут изменить структуру и стать опаснее.

 
Теперь вы знаете
Какие страны переживут ядерную войну? Ученые назвали 5 главных условий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!