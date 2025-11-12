В космосе найдена сверхгорячая фабрика, рождающая звезды с огромной скоростью

Международная группа астрономов обнаружила галактику, которая формирует звезды с рекордной скоростью — примерно в 180 раз быстрее, чем наш Млечный Путь. Это открытие может помочь понять, как в ранней Вселенной галактики росли так стремительно. Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Речь идет о галактике MACS0416_Y1, находящейся на расстоянии более 13 миллиардов световых лет от Земли. Свет от нее начал путь вскоре после Большого взрыва — когда Вселенной было меньше 600 миллионов лет.

Исследователи во главе с Томом Баксом из Технологического университета Чалмерса смогли измерить температуру этой звездной фабрики с помощью мощного радиотелескопа ALMA в Чили. Именно на таких длинах волн можно увидеть свечение космической пыли, нагретой излучением молодых звезд.

«Мы смотрим в эпоху, когда звезды во Вселенной рождались гораздо быстрее, чем сегодня, — отметил Том Бакс. — Наличие горячей пыли в Y1 сразу подсказало, что перед нами — особый тип галактики. Наши измерения подтвердили это».

Температура космической пыли в Y1 составила около 90 Кельвинов (–180 °C) — значительно выше, чем у других похожих галактик. Именно из-за этого пыль светится гораздо ярче, чем ожидалось.

«Несмотря на холодные температуры, это чрезвычайно горячая система по меркам космоса. Мы наблюдаем экстремальную звездообразующую активность», — добавил Еити Тамура из Университета Нагои.

Кроме того, наблюдения за Y1 помогли приблизиться к решению другой загадки — переизбытка пыли в молодых галактиках. Ранее ученые недоумевали, как такие ранние объекты успели накопить столько пылевых частиц, ведь они обычно формируются вокруг старых звезд.

«Наши данные показывают, что дело не в большом количестве пыли, а в ее температуре. Небольшое количество теплой пыли может светиться так же ярко, как большие массы холодной. Именно это мы видим в Y1», — пояснила Лаура Соммовиго из Колумбийского университета.

Ученые подчеркнули, что наблюдение таких сверхгорячих звездных фабрик позволит лучше понять, как первые галактики накапливали вещество и свет, формируя структуру современной Вселенной.

Ранее была опровергнута одна из главных теорий о строении Вселенной.