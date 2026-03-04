Названо популярное средство от бессонницы, провоцирующее проблемы с сердцем

Длительный прием мелатонина — популярного средства от бессонницы — может быть связан с повышенным риском сердечной недостаточности. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав медицинские данные более 130 тыс. взрослых. Об этом ученые сообщили на конференции Американской кардиологической ассоциацииAmerican Heart Association's Scientific Sessions (AHASS).

Мелатонин — гормон, который естественным образом вырабатывается в мозге и регулирует циркадные ритмы организма, помогая засыпать. Его синтетические аналоги широко используются как средство от бессонницы. В США и ряде других стран такие препараты можно купить без рецепта.

Исследователи проанализировали электронные медицинские записи пациентов из нескольких стран. Они сравнили людей, которым назначали мелатонин более года, с теми, кто его не принимал.

Оказалось, что у пациентов, длительно получавших мелатонин, риск развития сердечной недостаточности в течение пяти лет был на 89% выше. Кроме того, вероятность госпитализации из-за сердечной недостаточности у них была почти в 3,5 раза выше.

Также ученые обнаружили рост общей смертности. В группе, принимавшей мелатонин, за время наблюдения умерли 7,8% пациентов, тогда как среди людей, не принимавших препарат, этот показатель составил 4,3%.

«Добавки с мелатонином могут быть не такими безобидными, как принято считать», — отметил автор работы Экенедиличукву Ннади из Медицинского центра SUNY Downstate в Нью-Йорке. По его словам, если результаты подтвердятся, это может повлиять на рекомендации врачей по использованию снотворных средств.

Сегодня мелатонин обычно считается безопасным при краткосрочном применении — примерно в течение одного-двух месяцев. Однако надежных данных о его влиянии при длительном использовании пока немного.

Независимые эксперты также призывают относиться к результатам осторожно, но считают их важными. По словам президента Испанской федерации обществ медицины сна Карлоса Эгеа, такие данные ставят под сомнение представление о мелатонине как о полностью безопасной долгосрочной терапии.

По мнению ученых, для окончательных выводов необходимы более строгие клинические исследования, которые позволят точно определить, влияет ли длительный прием мелатонина на состояние сердечно-сосудистой системы.

