Российские химики нашли способ снизить токсичность органического синтеза

Химики из НИУ ВШЭ разработали метод органического синтеза, позволяющий проводить реакцию восстановительного присоединения без внешнего восстановителя. Его роль берет на себя один из реагентов — альдегид. Это помогает снизить токсичность процесса и уменьшить количество побочных реакций. Работа выполнена совместно с учеными Институт элементоорганических соединений имени А. Н. Несмеянова РАН. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Альдегиды — распространенный класс органических соединений. С ними человек сталкивается в повседневной жизни: например, ванилин и коричный альдегид используются в пищевой промышленности, а цитронеллал и цикламеновый альдегид — в парфюмерии. Некоторые альдегиды производят миллионами тонн в год: например, н-бутаналь применяется при производстве поливинилхлорида, смол и ламинированного стекла. Альдегидная группа встречается и в биологически активных молекулах, например в форме витамина B6 — пиридоксале.

В химическом синтезе альдегиды чаще всего используют как электрофильные соединения — молекулы, принимающие электроны и вступающие в реакции присоединения. Гораздо реже применяется их другая способность — выступать восстановителями, когда альдегидная группа окисляется до карбоновой кислоты и отдает электроны.

Исследователи предложили объединить эти две роли в одной реакции на примере восстановительного алкилирования кетонов — процесса, широко применяемого в промышленности и фармацевтическом синтезе. Обычно для таких реакций требуется внешний восстановитель, например водород, борогидриды или монооксид углерода. Эти вещества могут быть токсичными, взрывоопасными или вызывать нежелательные побочные реакции.

В новом методе восстановителем выступает сам альдегид. Реакция проходит в присутствии рутениевого катализатора и основания, без растворителя и без добавления внешнего источника водорода.

«Мы предложили более простую схему реакции: отказаться от дополнительного реагента и использовать альдегид как внутренний источник восстановления. В результате процесс можно представить не как A + B + C → продукт, а как A + B → продукт, где одна из молекул выполняет двойную функцию», — объяснил один из авторов работы, преподаватель базовой кафедры элементоорганической химии ИНЭОС РАН факультета химии НИУ ВШЭ Федор Клюев.

Эксперименты показали, что метод универсален: он работает с ароматическими и алифатическими кетонами и альдегидами и сохраняет чувствительные фрагменты молекул, например двойные связи и некоторые функциональные группы.

По словам руководителя исследования, профессора, заведующего Базовой кафедры элементоорганической химии ИНЭОС РАН факультета химии НИУ ВШЭ, Дениса Чусова, в дальнейшем ученые планируют адаптировать метод для восстановительного аминирования — важного типа реакций, который широко используется в фармацевтической химии. Если удастся отказаться от внешнего восстановителя и в этих процессах, это может значительно упростить промышленный синтез лекарственных веществ.

