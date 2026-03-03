Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Российские ученые выложили в открытый доступ уникальные данные о восстановлении мозга после инсульта

Сколтех: открытые данные помогут создать системы восстановления после инсульта
Shutterstock/Robert Kneschke

Международная команда исследователей при участии Сколтеха, Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России и МГУ имени М.В. Ломоносова представила первый в мире открытый набор данных, объединяющий длительные записи активности мозга пациентов после инсульта. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Сколтеха.

База объединяет сигналы, полученные одновременно с помощью двух методов — электроэнцефалографии (ЭЭГ) и функциональной ближней инфракрасной спектроскопии (fNIRS). Данные доступны в открытом доступе, что позволит ученым по всему миру ускорить разработку персонализированной реабилитации и нейроинтерфейсов.

Инсульт остается одной из главных причин инвалидности, а двигательные нарушения существенно снижают качество жизни пациентов. Чтобы сделать восстановление эффективнее, необходимо понимать, как мозг заново учится управлять движениями.

fNIRS — неинвазивная технология, при которой датчики на голове излучают инфракрасный свет, позволяя оценить концентрацию кислородсодержащего гемоглобина и, следовательно, кровоток в коре мозга. В отличие от функциональной МРТ, оборудование портативно и подходит для длительных наблюдений во время реабилитации.

ЭЭГ фиксирует быструю электрическую активность нейронов, однако изменения сенсомоторных ритмов при попытке движения после инсульта до сих пор изучены недостаточно. Это ограничивает применение сигналов в клинической практике и системах «мозг–компьютер».

«Мы объединили ЭЭГ и fNIRS, чтобы получить более полную картину. ЭЭГ фиксирует быструю электрическую активность нейронов, а fNIRS показывает, как на это реагируют сосуды. Вместе два метода дают более полноценное представление о том, как восстанавливается мозг», — пояснила первый автор работы Александра Медведева, младший научный сотрудник Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана Сколтеха.

В исследовании участвовали 16 пациентов с гемипарезом в возрасте от 42 до 71 года. За ними наблюдали в течение 84 реабилитационных сессий. В открытом доступе размещены сигналы ЭЭГ и fNIRS, клинические оценки (включая шкалы Фугл–Мейера и ARAT) и демографические данные.

«Можно проанализировать, как меняется активность мозга по мере того, как пациент учится заново двигать рукой. Понимание таких паттернов позволит врачам прогнозировать эффективность реабилитации и корректировать программу занятий», — отметил соавтор работы Лев Яковлев.

Комбинация двух методов также помогает понять, как здоровое полушарие перестраивается и компенсирует поврежденное. Эти данные важны для разработки индивидуальных программ терапии и предотвращения закрепления неправильных двигательных стратегий.

Ранее российские ученые нашли слабое место опасных бактерий в борьбе с антибиотиками.

 
Теперь вы знаете
Трамп стал рекордсменом по военным ударам. Какие государства атаковал «президент мира»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!