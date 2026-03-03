Размер шрифта
В России испытали новый материал для фиксации переломов

ПНИПУ: создан углерод-углеродный композит, устойчивый к облучению
Тысячи пациентов ежегодно проходят лечение тяжелых переломов с помощью металлических конструкций — пластин, стержней и спиц. Чаще всего применяют нержавеющую сталь, но у нее есть серьезный недостаток: она непрозрачна для рентгена. На снимках и КТ металл создает яркие артефакты, которые «засвечивают» область перелома и мешают врачу оценить сращение кости. Ученые Пермского Политеха предложили решение — углерод-углеродный композит, который полностью прозрачен для рентгеновского излучения и при этом сохраняет прочность даже после экстремальных доз облучения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Сегодня в качестве альтернативы металлу применяют радиопрозрачные полимеры и композиты. Однако под действием многократных рентгенологических исследований некоторые из них со временем теряют прочность. Пермские исследователи впервые проверили, как ведет себя углерод-углеродный композит при интенсивном облучении.

Испытания проводились на цилиндрических образцах диаметром 4 мм — по параметрам они соответствуют стержням аппаратов наружной фиксации, которые устанавливают при переломах рук и ног. Образцы разделили на четыре группы. Три из них подвергли гамма-облучению кобальтом-60 дозами 5, 10 и 15 Мрад, а четвертая осталась контрольной.

«Образцы разделили на четыре группы. Три из них подвергли гамма-облучению кобальтом-60 дозой 5, 10 и 15 Мрад. Оставшаяся часть осталась необлученной для контроля», — рассказал Александр Сотин, кандидат технических наук, доцент ПНИПУ.

Для сравнения: 15 Мрад значительно превышает суммарную дозу, которую пациент получает за весь курс рентгенологических исследований. Ученые сознательно создали экстремальные условия, чтобы проверить материал с запасом.

После облучения образцы испытывали на растяжение, сжатие и изгиб до разрушения. «Результаты показали, что углеродный композит не теряет прочности даже после мощного облучения (15 Мрад). Его свойства изменились всего на 6–7%», — отметил Владимир Онискив, доцент ПНИПУ.

Материал выдерживал нагрузки свыше 170 МПа — это сравнимо с давлением, когда на площадь спичечной головки приходится вес около 17 кг. Даже после экстремального воздействия композит сохранял 88–94% исходных характеристик.

Авторы подчеркивают: углерод-углеродный композит сочетает высокую механическую прочность и полную рентгенопрозрачность. Это позволит врачам видеть зону перелома без искажений и при этом не опасаться, что повторные обследования ослабят имплант.

По мнению исследователей, разработка открывает путь к созданию нового поколения ортопедических изделий для внешней фиксации, которые сделают лечение переломов более безопасным и контролируемым.

Ранее российские ученые нашли слабое место опасных бактерий в борьбе с антибиотиками.

 
