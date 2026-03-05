Размер шрифта
Названы три рабочих способа проверки слуха дома

Врач Левина: самостоятельно проверить слух можно через специальные приложения
A.Laule/Global Look Press

Снижение слуха может долгое время оставаться незамеченным, поэтому часто люди обращаются за помощью только тогда, когда появляется субъективный шум в ушах, значительно снижается восприятие речи. Чтобы этого избежать, важно проверять состояние слуха, например, через специальные приложения, или попытаться услышать тиканье часов или шепот близкого на расстоянии шести метров, объяснила врач, доцент кафедры оториноларингологии им. Преображенского Пироговского университета Юлия Левина.

«Изменения слуховой функции очень разнообразны. Например, при поражении сенсорных клеток во внутреннем ухе чаще первые изменения слуха касаются высокочастотной зоны звуков. В этом случае для первичного скрининга можно проверить, слышите ли вы: тихий писк комара, звук часов с тиканьем, птичье щебетание. Можно пройти бесплатный тест через сайты или приложения, например Mimi HearingTest. Однако данные различных приложений для оценки слуха очень приблизительные и могут давать ложные результаты», — заметила Левина.

Еще один способ проверки слуха — попросите кого-то из домашних отойти на 5–6 метров и прошептать вам что-то. В норме на таком расстоянии шепот слышно, а если нет — стоит обратиться к специалисту. Эту диагностику можно проводить в любом возрасте.

Косвенным признаком снижения слуха может стать невозможность распознать звуки в комнате, где шумно или присутствует эхо.

Ранее невролог объяснил, почему все больше взрослых страдают от дефицита внимания.

 
