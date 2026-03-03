Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Назван неожиданный фактор ускоренного старения глаз

PNAS: сигаретный дым ускоряет старение глаз, влияя на ДНК
aastock/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса обнаружили, что сигаретный дым ускоряет старение клеток глаза за счет эпигенетических изменений — нарушений работы генов без изменения самой ДНК. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Известно, что курильщики примерно в четыре раза чаще сталкиваются с возрастной макулярной дегенерацией — одной из главных причин потери зрения после 50 лет. Однако биологические механизмы этой связи долгое время оставались неясными.

В новой работе ученые изучили, как клетки пигментного эпителия сетчатки (RPE), поддерживающие работу светочувствительных фоторецепторов, реагируют на кратковременное и длительное воздействие сигаретного дыма.

Эксперименты на молодых и возрастных мышах показали, что дым подавляет активность генов, необходимых для нормального функционирования клеток сетчатки, а также снижает доступность хроматина — структуры, которая регулирует включение и выключение генов. В результате клетки хуже справлялись со стрессом и демонстрировали признаки ускоренного старения, похожие на изменения при макулярной дегенерации у человека.

При этом реакция организма зависела от возраста. У молодых животных активировались защитные механизмы — усиливалась работа генов, связанных с контролем воспаления, функцией митохондрий и процессами клеточной «самоочистки». У возрастных мышей такая компенсаторная реакция почти отсутствовала, поэтому клетки повреждались и погибали значительно чаще.

Дополнительные эксперименты с человеческими тканями подтвердили сходство выявленных молекулярных изменений, что указывает на возможную применимость результатов к людям. В дальнейшем исследователи планируют выяснить, какие эпигенетические изменения можно обратить, а какие приводят к необратимому ухудшению зрения.

Ранее врач развеяла миф о том, что очки с дырочками помогают здоровью глаз.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!