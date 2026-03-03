Размер шрифта
Назван недооцененный фактор риска болезней сердца

JAHA: нарушения сна играют значимую роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи Йельской школы медицины заявили, что нарушения сна могут играть гораздо более значимую роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, чем принято считать. Работа опубликована в журнале Journal of the American Heart Association (JAHA).

Ученые проанализировали данные почти 1 млн американских ветеранов после 11 сентября и обнаружили: у людей, одновременно страдающих бессонницей и обструктивным апноэ сна, риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний существенно выше, чем у тех, кто имеет только одно из этих нарушений. Такое сочетание получило название COMISA (comorbid insomnia and sleep apnea).

«Мы тратим огромное количество времени на лечение уже развившихся сердечно-сосудистых заболеваний, но гораздо меньше внимания уделяем более ранним и модифицируемым факторам риска», — отметила первый автор исследования Эллисон Гэффи, доцент кафедры кардиологии Йельского университета. По ее словам, расстройства сна часто рассматриваются как второстепенная проблема.

Бессонница затрудняет засыпание и поддержание сна, а апноэ сна сопровождается повторяющимися остановками дыхания ночью. Хотя их обычно диагностируют и лечат отдельно, на практике они часто сочетаются. «Эти состояния не просто мирно сосуществуют. Лечить одно, игнорируя другое, — все равно что вычерпывать воду из лодки, не устраняя течь», — пояснила Гэффи.

Связь с сердцем объясняется тем, что во время сна сердечно-сосудистая система «перезагружается»: снижается давление, стабилизируется частота сердечных сокращений, восстанавливаются сосуды. При частых пробуждениях, сокращении продолжительности сна или эпизодах апноэ организм лишается этого времени восстановления.

«Сон затрагивает каждый аспект нашей жизни, но его влияние часто недооценивают», — добавил старший автор работы Андрей Зинчук, специалист по медицине сна.

Исследователи призывают оценивать качество сна так же регулярно, как давление, уровень холестерина или сахара в крови. Поскольку расстройства сна распространены, поддаются диагностике и лечению, их раннее выявление может существенно снизить риск инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее был назван неожиданный предвестник болезни Альцгеймера.

 
