Диетолог назвала два самых полезных типа хлеба

Диетолог Трэверс: хлеб на закваске и из цельных зерен считается самым полезным

Хлеб из цельных зерен поддерживает здоровье кишечника и сердечно-сосудистой системы благодаря высокому содержанию клетчатки, а хлеб на закваске — лучше усваивается и благоприятно влияет на пищеварение. Об этом рассказала диетолог Джо Трэверс из Лондонского университета Метрополитен. Интервью с экспертом опубликовало издание HuffPost.

Трэверс отметила, что клетчатка — растительные пищевые волокна — косвенно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и когнитивных нарушений. Однако большинство людей не получают рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения 30 г в день. Цельнозерновой хлеб эффективно помогает заполнить этот дефицит.

Врач отметила, что также полезен хлеб на закваске — ферментированной смеси муки и воды, которая содержит полезные микроорганизмы (дикие дрожжи и молочнокислые бактерии). Такой хлеб имеет более низкий гликемический индекс, что подходит для людей с диабетом.

«В то же время белый хлеб из рафинированной муки содержит меньше питательных веществ и может вызывать резкие скачки уровня сахара в крови. Его не обязательно полностью исключать из рациона, достаточно употреблять реже или в меньшем объеме», — уточнила эксперт.

