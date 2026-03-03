Размер шрифта
Россиян предупредили о «вертикальном повороте» в индустрии сериалов

НИУ ВШЭ: вертикальные сериалы могут кардинально изменить российскую медиаиндустрию
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Вертикальные микросериалы в ближайшие годы могут радикально изменить российскую и мировую индустрию развлечений и потеснить традиционные телевизионные и веб-проекты. К такому выводу пришли авторы международного исследования, опубликованного в журнале «Вестник РУДН. Литературоведение. Журналистика». В числе соавторов — профессор факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Анна Новикова. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Работа посвящена так называемому «вертикальному повороту» — переходу от горизонтального формата видео к вертикальному, ориентированному на смартфоны. По мнению исследователей, это не случайная мода, а закономерный результат трансформации медиасреды: массового распространения мобильного интернета, алгоритмических рекомендаций и экосистем коротких видео.

Центр медиапотребления сместился с телевизоров и компьютеров на мобильные устройства. В новой экосистеме выигрывает контент, который можно смотреть быстро, фрагментарно и в любом месте. Вертикальные микросериалы — короткие эпизоды длительностью 1–5 минут — идеально соответствуют этим условиям.

Наиболее ярко этот процесс проявился в Китае. С 2023 года производство вертикальных сериалов там растет стремительными темпами: в 2024 году выпуск увеличился почти на 35%, а аудитория превысила половину всех интернет-пользователей страны. Формат оказался экономически выгодным: такие проекты дешевле в производстве, быстрее запускаются и эффективнее продвигаются алгоритмами платформ. Успешные китайские проекты уже экспортируются в США, Бразилию и Индонезию.

Авторы исследования считают, что аналогичная динамика возможна и в России. Молодая аудитория уже привыкла к вертикальному видео в соцсетях и стримингах, поэтому переход к сериалам в этом формате выглядит логичным.

«Вертикальные микросериалы идеально вписываются в ритм жизни молодой аудитории, которая потребляет контент между делом, но при этом ждет сильных эмоций и динамики. Мы видим, что меняется сама логика экранной культуры: зритель больше не подстраивается под формат — формат подстраивается под зрителя», — отметила Анна Новикова.

С точки зрения нарратива вертикальные сериалы разрушают традиционные шаблоны. Вместо многочасовых историй — ультракороткие эпизоды, мгновенное драматическое вовлечение и обязательный клиффхэнгер в финале. Такой подход снижает порог входа и стимулирует непрерывный просмотр.

Исследователи подчеркивают: вертикальные микросериалы — это не краткосрочный тренд, а новый этап эволюции экранных медиа. По мере роста качества и профессионализации производства формат может выйти за рамки локальных рынков и сформировать глобальную индустрию развлечений, переписав привычные рейтинги и представления о том, каким должен быть сериал в цифровую эпоху.

