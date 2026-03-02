Россиянам объяснили, как новый ГОСТ изменит привычный выбор бананов

ПНИПУ: новый ГОСТ не применяется к мини-бананам и продукции для переработки

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу первый ГОСТ на бананы. Документ устанавливает минимальную длину плода — 14 см. Многие покупатели опасаются дефицита и роста цен. Ученые Пермского Политеха объяснили, что на самом деле изменится. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам ассистента кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никиты Фаустова, стандарт распространяется только на бананы рода Musa группы ААА, к которым относится популярный сорт Кавендиш. «ГОСТ не применяется к мини-бананам, плантанам и продукции для переработки. Запрета на их ввоз или продажу нет», — подчеркнул он.

Доцент кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ Юлия Карпович добавляет, что структура импорта существенно не изменится: более 90% поставок приходится на Эквадор, ежегодно в Россию ввозится свыше 1,4 млн тонн бананов. «Предпосылок для дефицита нет», — отметила она.

ГОСТ вводит градацию: экстра-класс — от 20 см, первый класс — от 19 см, второй — от 14 см. Более мелкие плоды формально не предназначены для розничной продажи как стандартные, но могут направляться на переработку или поставляться по иным контрактным условиям.

Эксперты подчеркивают, что длина — прежде всего коммерческий параметр. «Крупные плоды лучше переносят транспортировку и удобнее для сортировки. Размер — это скорее фильтр для логистики, а не показатель вкуса», — объясняет Фаустов. Он добавил, что бананы ввозят зелеными и дозревают они уже в России в специальных камерах с этиленом при +18…+20°C. При нарушении режима плоды могут стать водянистыми или переспелыми.

Карпович отмечает, что стандарт носит рекомендательный характер и становится обязательным только при ссылке на него в договоре или законе. «Если ритейлеры начнут массово включать требования ГОСТа в контракты, мелкие плоды могут исчезнуть с полок. Но это будет рыночное решение, а не запрет», — пояснила она.

Что касается цен, влияние документа неоднозначно. Дополнительные расходы на сортировку могут немного увеличить себестоимость, однако крупные поставщики уже работают по схожим требованиям. «ГОСТ может стать одним из факторов, но вряд ли будет главной причиной роста цен. На стоимость сильнее влияют НДС, логистика и тарифы», — считает Карпович.

Покупателям специалисты советуют ориентироваться не на размер, а на внешний вид: для немедленного употребления лучше выбирать желтые плоды с небольшими коричневыми точками, а для хранения — светло-желтые или слегка зеленоватые. Избегать стоит бананов с трещинами, гнилью и плесенью.

Эксперты подчеркивают: с 1 марта ассортимент резко не изменится. Партии, ввезенные ранее, продолжат поступать в магазины. Возможные изменения будут постепенными и зависят прежде всего от политики торговых сетей.

Ранее россиянам объяснили, почему одни продукты дорожают, а другие – дешевеют.