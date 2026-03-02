Размер шрифта
Земля пригодна для жизни без наличия самой жизни, выяснили ученые

Medical Xpress: Земля пригодна для жизни без наличия самих живых организмов
rangizzz/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из США выяснили, что Земля могла бы оставаться пригодной для жизни даже при полном отсутствии каких-либо организмов — исключительно за счет геологических процессов. О результатах исследования сообщает Medical Xpress.

Авторы работы создали одну из самых детализированных компьютерных моделей «безжизненной Земли». В симуляции они проследили эволюцию планеты на протяжении 4,5 млрд лет, исключив влияние любых форм жизни. Модель учитывала охлаждение недр, вулканическую активность, формирование атмосферы, углеродный цикл и отражение солнечного света от поверхности океанов.

Несмотря на отсутствие биологических процессов, модель смогла воспроизвести 19 ключевых характеристик доиндустриальной Земли — среднюю температуру, состав атмосферы и химические параметры океана. Это означает, что планета теоретически могла бы сохранять жидкую воду и умеренный климат миллиарды лет только благодаря внутренней геодинамике и химическим реакциям.

Выводы имеют практическое значение для астрономии. В будущем NASA планирует запустить обсерваторию Habitable Worlds Observatory, которая будет напрямую наблюдать каменистые планеты у других звезд и анализировать их атмосферу в поисках признаков жизни. Чтобы отличить действительно обитаемый мир от просто пригодного для жизни, ученым необходимо понимать, как выглядит «живая» и «неживая» версия одной и той же планеты.

Исследователи также рассчитали, каким был бы спектральный «отпечаток» безжизненной Земли для удаленного телескопа. Эти данные станут эталоном при интерпретации сигналов от экзопланет.

Ранее вернувшаяся на Землю «космическая мышь» родила детенышей.

 
