Земля пригодна для жизни без наличия самой жизни, выяснили ученые

Ученые из США выяснили, что Земля могла бы оставаться пригодной для жизни даже при полном отсутствии каких-либо организмов — исключительно за счет геологических процессов. О результатах исследования сообщает Medical Xpress.

Авторы работы создали одну из самых детализированных компьютерных моделей «безжизненной Земли». В симуляции они проследили эволюцию планеты на протяжении 4,5 млрд лет, исключив влияние любых форм жизни. Модель учитывала охлаждение недр, вулканическую активность, формирование атмосферы, углеродный цикл и отражение солнечного света от поверхности океанов.

Несмотря на отсутствие биологических процессов, модель смогла воспроизвести 19 ключевых характеристик доиндустриальной Земли — среднюю температуру, состав атмосферы и химические параметры океана. Это означает, что планета теоретически могла бы сохранять жидкую воду и умеренный климат миллиарды лет только благодаря внутренней геодинамике и химическим реакциям.

Выводы имеют практическое значение для астрономии. В будущем NASA планирует запустить обсерваторию Habitable Worlds Observatory, которая будет напрямую наблюдать каменистые планеты у других звезд и анализировать их атмосферу в поисках признаков жизни. Чтобы отличить действительно обитаемый мир от просто пригодного для жизни, ученым необходимо понимать, как выглядит «живая» и «неживая» версия одной и той же планеты.

Исследователи также рассчитали, каким был бы спектральный «отпечаток» безжизненной Земли для удаленного телескопа. Эти данные станут эталоном при интерпретации сигналов от экзопланет.

