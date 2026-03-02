Размер шрифта
Развеян популярный миф о быстром метаболизме

Conversation: скорость обмена веществ обычно не колеблется радикально
Фраза «у меня медленный метаболизм» давно стала универсальным объяснением лишнего веса. Другие, напротив, уверяют, что могут есть что угодно благодаря «быстрому обмену веществ». Однако научные данные показывают: все гораздо сложнее. Об этом сообщает портал The Conversation.

Метаболизм — это совокупность всех химических процессов в организме, от дыхания до восстановления клеток. Когда речь идет о весе, обычно имеют в виду скорость обмена веществ — то, как быстро организм превращает пищу и запасы энергии в топливо.

Основная часть ежедневных энергозатрат приходится на базальный обмен — энергию, которую тело тратит в состоянии покоя. Он составляет 60–75% суточных расходов и зависит прежде всего от размеров тела, возраста и пола. Еще 10–15% энергии уходит на переваривание пищи, 20–30% — на повседневную активность вроде ходьбы и жестикуляции, а оставшаяся часть — на спорт.

Можно ли действительно иметь «быстрый» или «медленный» метаболизм? В редких случаях — да. При гиперметаболизме организм расходует в покое как минимум на 10% больше энергии, чем в среднем. Это состояние связано с заболеваниями, например гипертиреозом или некоторыми генетическими нарушениями.

Замедление обмена веществ возможно при гипотиреозе или синдроме поликистозных яичников. В этих случаях организм действительно сжигает меньше энергии в покое, что может способствовать набору веса.

Однако у здоровых людей скорость обмена веществ обычно остается в пределах нормы и не отличается радикально.

На метаболизм влияет целый комплекс факторов. Генетика играет заметную роль: исследования на однояйцевых близнецах показали, что при одинаковом ограничении калорий они теряют схожее количество веса, тогда как у неродственных людей результаты различаются сильнее.

Питание тоже важно, но популярные представления часто искажены. Частые небольшие приемы пищи не «разгоняют» обмен веществ. Гораздо важнее общее количество калорий. Более того, после похудения организм может начать экономить энергию — этот эффект называют адаптивным термогенезом.

Значительную роль играет активность. Человек с подвижной работой может тратить до 1000 килокалорий в день больше, чем офисный сотрудник. Кроме того, мышечная ткань расходует больше энергии, чем жировая, поэтому силовые тренировки способны немного повысить общий уровень энергозатрат.

Недосып напрямую не снижает скорость обмена веществ, но может усиливать выработку гормона голода грелина, что повышает аппетит.

По словам ученых, миф о «медленном метаболизме» удобен, но слишком упрощает картину. Большинство людей не рождаются с аномально быстрым или замедленным обменом веществ. Контроль веса — это результат сложного взаимодействия генетики, питания, физической активности и образа жизни.

Ранее был назван простой способ снизить уровень вредного холестерина за два дня.

 
