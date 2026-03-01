Цистит и уретрит связали с риском развития деменции

Размер шрифта
A&D: цистит и уретрит у пожилых повышают риск развития деменции
HenadziPechan/Shutterstock/FOTODOM

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) у пожилых людей могут вызывать делирий, усугублять течение деменции (в том числе болезни Альцгеймера) и повышать риск ее развития. К такому выводу пришли исследователи из Cedars-Sinai Medical Center. Результаты опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

Делирий — это острое нарушение сознания, внимания и мышления, которое развивается в течение часов или дней. В отличие от болезни Альцгеймера, прогрессирующей постепенно, делирий возникает внезапно и часто провоцируется инфекцией, обезвоживанием или другим острым состоянием. По данным авторов, даже «обычная» ИМП у пожилых пациентов может запустить системное воспаление, которое влияет на мозг.

Инфекция мочевыводящих путей затрагивают почки, мочеточники, мочевой пузырь и уретру. В зависимости от локализации инфекции воспаление может затрагивать мочеиспускательный канал (уретрит), мочевой пузырь (цистит), мочеточники и почки (пиелонефрит).

В ходе предыдущих экспериментов ученые доказали, что при инфекции повышается уровень воспалительного белка интерлейкина-6. У мышей блокирование этого механизма устраняло симптомы делирия, что указывает на ключевую роль воспаления в развитии острой мозговой дисфункции.

«Пожилые люди особенно уязвимы, поскольку их мозг хуже переносит физиологический стресс. У пациентов с болезнью Альцгеймера риск выше: когнитивные нарушения затрудняют соблюдение гигиены и распознавание симптомов инфекции, из-за чего ИМП может долго оставаться невыявленной. В результате первым заметным проявлением становится спутанность сознания», — объяснили ученые.

Исследователи подчеркивают, что делирий не только ухудшает текущее состояние, но и повышает риск последующего развития деменции. У людей без ранее диагностированной болезни Альцгеймера перенесенный делирий увеличивает вероятность когнитивных нарушений в будущем.

Авторы отмечают, что при своевременном лечении ИМП симптомы делирия могут быть обратимыми. Однако задержка диагностики повышает риск стойкого ухудшения когнитивных функций. Врачам и ухаживающим рекомендуется обращать внимание на внезапные изменения поведения и мышления у пожилых пациентов, даже при отсутствии типичных урологических жалоб.

Ранее был найден виновник рецидива инфекций мочевого пузыря.

 
