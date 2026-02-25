Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Наука

Найден виновник рецидива инфекций мочевого пузыря

NatCom: состав мочи влияет на состояние ткани и устойчивость бактерий к лечению
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны, Гейдельбергского университета и компании Roche разработали лабораторную модель человеческого мочевого пузыря, которая позволила проследить, как состав мочи влияет на состояние ткани и устойчивость бактерий к лечению. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Мочевой пузырь — не просто «резервуар» для хранения мочи. Его эпителий постоянно растягивается и сокращается, контактируя с жидкостью, состав которой меняется в зависимости от гидратации, питания и заболеваний. Известно, что концентрированная моча может повреждать слизистую, но механизм этого процесса у человека до сих пор был неясен.

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) ежегодно поражают более 400 млн человек. Чаще всего их вызывает уропатогенная Escherichia coli. Эти бактерии способны прикрепляться к клеткам мочевого пузыря, проникать внутрь ткани и даже переходить в «спящие» формы, плохо чувствительные к антибиотикам. Полноценной человеческой модели, позволяющей изучать взаимодействие мочи, ткани и бактерий в динамике, до сих пор не существовало.

Ученые вырастили первичные клетки человеческого мочевого пузыря в микрофлюидной системе. За несколько недель сформировался многослойный уротелий — внутренний эпителий пузыря — с барьерными свойствами и способностью растягиваться и сокращаться, имитируя реальные циклы наполнения и мочеиспускания.

Затем модель подвергали воздействию мочи с разной концентрацией растворенных веществ и заражали Escherichia coli. Также проводились «промывки», имитирующие мочеиспускание, и тестировались распространенные антибиотики, включая ципрофлоксацин и фосфомицин.

При длительном воздействии мочи с высокой концентрацией солей и других веществ барьерные структуры между клетками ослабевали, увеличивалась гибель клеток, а активность генов иммунной защиты снижалась. В таких условиях бактерии легче проникали в ткань и накапливались внутри нее.

«В мини-пузырях, подвергшихся воздействию концентрированной мочи, мы обнаружили больше бактерий внутри ткани, и их было сложнее устранить антибиотиками», — отметила первый автор работы Гаури Падутол.

Особенно неожиданной оказалась реакция на фосфомицин: в условиях высокой концентрации растворенных веществ бактерии переходили в форму без клеточной стенки, устойчивую к действию препарата. Эти формы обнаруживались не только в моче, но и глубоко в ткани между клетками. После отмены антибиотика они вновь запускали инфекцию.

Результаты подтвердли, что состав мочи — активный фактор в развитии и рецидивах ИМП. Концентрированная моча ослабляет защитные механизмы слизистой и повышает шансы бактерий пережить лечение.

Разработанная модель мини-мочевого пузыря может стать инструментом для изучения механизмов хронических инфекций и тестирования новых терапевтических стратегий в условиях, приближенных к реальным.

Ранее были созданы бактерии, поедающие раковые опухоли изнутри.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!