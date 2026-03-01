Размер шрифта
Ученые выяснили, почему люди могут ощущать «мурашки» от стихов и музыки

PLOS: мурашки от стихов и музыки объяснили генетикой
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Ученые выяснили, что около 30% различий в склонности испытывать так называемые «мурашки» от музыки, поэзии и произведений искусства обусловлены генами. К такому выводу пришли исследователи под руководством Джакомо Биньярди из Института психолингвистики Общества Макса Планка. Работа опубликована в PLOS Genetics.

Ученые проанализировали данные более 15 500 участников нидерландского когортного проекта Lifelines, для которых была доступна генетическая информация. Исследование было посвящено так называемому «эстетическому ознобу» — физиологической реакции в виде мурашек или дрожи, возникающей в ответ на сильное эмоциональное впечатление от искусства.

Анализ показал, что около 30% различий в склонности к таким реакциям связаны с наследственными факторами. Примерно четверть этого влияния объясняется распространенными генетическими вариантами. Это указывает на заметный вклад наследственности в эмоциональную восприимчивость к культурным стимулам.

Часть выявленных генетических факторов оказалась общей для разных видов искусства и коррелировала с личностными чертами, прежде всего с открытостью новому опыту. При этом были обнаружены и специфические генетические влияния, связанные отдельно с реакциями на музыку, поэзию или изобразительное искусство, что может говорить о разных биологических механизмах восприятия.

Авторы подчеркивают, что генетика — лишь один из факторов. На выраженность «эстетического озноба» также влияют среда, культурный опыт и социальный контекст.

Ранее ученые выяснили, что частое прослушивание музыки улучшает сон и память пожилых.

 
