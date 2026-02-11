Размер шрифта
Врач назвал способы выявить проблемы со здоровьем по состоянию ног

Daily Mirror: онемение ног может говорить о недостатке витамина B12
aslysun/Shutterstock/FOTODOM

Британский врач-терапевт Амир Хан заявил, что ощущения в ногах могут стать важным сигналом серьезных заболеваний задолго до появления других симптомов. Об этом он рассказал изданию Daily Mirror. По словам Хана, внимательное наблюдение за нижними конечностями помогает вовремя выявить проблемы с кровообращением, нервами или костями.

В первую очередь врач советует ежедневно визуально осматривать ноги. Незаживающие или долго не заживающие раны могут указывать на рак или нарушения кровотока. Холодные ступни и пальцы сигнализируют о том, что мелкие сосуды работают неправильно и ограничивают поступление крови.

Тревожными признаками также являются жжение, покалывание или онемение в ногах. Такие ощущения возникают при повреждении нервов из-за диабета или дефицита витамина B12. B12 (кобаламин) необходим для укрепления миелина — оболочки нервов. При снижении уровня кобаламина замедляется обновление клеток крови, нарушается передача нервных импульсов, что приводит к повреждению нервных волокон.

Боль в подошве может быть связана с подошвенным фасциитом, стрессовым переломом или воспалением сухожилий: пациенты описывают острые колющие ощущения, будто в обуви оказался камешек.

Хан подчеркнул, что регулярная проверка ног особенно важна для людей с хроническими заболеваниями или риском нарушений кровообращения. Вовремя заметив тревожные сигналы, можно обратиться к врачу и предотвратить развитие осложнений.

Ранее врач предупредил об опасности перелета в одном предмете одежды.
 
