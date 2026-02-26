Размер шрифта
Назван фактор, ускоряющий старение у мужчин среднего возраста

Frontiers: два «вечных химиката» ускоряют старение у мужчин среднего возраста
Shutterstock

Ученые из Шанхайского университета Цзяотун выяснили, что два представителя группы «вечных химикатов» — перфторнонановая кислота (PFNA) и перфтороктансульфонамид (PFOSA) — могут ускорять биологическое старение у мужчин среднего возраста. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Aging.

PFAS (пер- и полифторалкильные вещества) известны как «вечные химикаты». Эти синтетические соединения широко применяются в антипригарных покрытиях, водоотталкивающих тканях, упаковке и противопожарной пене. Благодаря устойчивым химическим связям они практически не разрушаются в окружающей среде и накапливаются в воде, почве и организме человека. Ранее воздействие некоторых из них уже связывали с повышенным риском рака, ожирения, бесплодия и гормональных нарушений.

Исследователи проанализировали данные 326 человек, участвовавших в Национальном обследовании состояния здоровья и питания США в 1999-2000 годах. В образцах крови испытуемых ученые измерили концентрацию 11 PFAS, а также оценили так называемый метилирование ДНК — эпигенетические изменения, влияющие на активность генов. С помощью 12 моделей «эпигенетических часов» специалисты рассчитали биологический возраст участников и сравнили его с календарным.

PFNA и PFOSA обнаружили в крови 95% обследованных. При этом более высокие уровни этих веществ статистически значимо коррелировали с ускоренным эпигенетическим старением у мужчин в возрасте от 50 до 64 лет. У женщин такой связи выявлено не было.

Авторы предполагают, что средний возраст у мужчин может быть особенно уязвимым периодом, когда организм сильнее реагирует на внешние стрессовые факторы. Кроме того, на показатели старения могут влиять образ жизни и сопутствующие факторы — такие как курение, которые потенциально усиливают воздействие химических загрязнителей.

Ранее в ФМБА заявили, что старение человека начинается в 25 лет.

 
