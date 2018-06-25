Китай теряет высоту: почему снижается станция «Тяньгун-2»

Астрономы обеспокоены странным маневром китайской космической лаборатории «Тяньгун-2» — 13 июня она неожиданно «нырнула» почти на 100 км ближе к Земле. Станция снизилась с высоты в 390 км от Земли до 295 км, выяснил астроном Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл на основе данных Объединенного центра космических операций США. Затем она вернулась на прежнюю орбиту. Сам исследователь предположил, что это могла быть просто проверка двигателей спустя два проведенных на орбите года. Его коллеги назвали такую проверку «пустой тратой топлива».

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Китайское инженерно-космическое управление, между тем, не сочло нужным предоставить какую-либо информацию о снижении станции. Решили промолчать они и в ответ на запросы СМИ. Это позволило специалистам сделать свои выводы о причинах такого маневра.

«Складывается впечатление, что снижение «Тяньгун-2» — первый шаг на пути к безопасному избавлению от нее»,

— считает астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл.

«Тяньгун-2» была запущена в сентябре 2016 года для проверки технологий жизнеобеспечения для будущей китайской многомодульной орбитальной станции. Длина 8,6-тонной станции «Тяньгун-2» составляет 10,4 метра при максимальной ширине 3,35 метра. В октябре 2017 года китайские астронавты провели месяц на борту станции, но основную часть времени она проработала в беспилотном режиме.

Также в 2017 году «Тяньгун-2» посетил грузовой космический корабль «Тяньчжоу-1» , чтобы проверить возможности дозаправки в условиях невесомости — это имеет решающее значение для планов Китая по сохранению будущей космической станции на низкой околоземной орбите.

На данный момент станция уже выполнила все задачи, которые были перед ней поставлены. В 2020 году Китай планирует запустить первый модуль космической станции, «Тяньхэ». Он представляет собой центр управления станцией, к которому могут быть пристыкованы экспериментальные модули и транспортные корабли.

Обозреватель деятельности Китая в космической области Фил Кларк отмечает, что Китай, по-видимому, не хочет повторения истории с «Тяньгун-1».

Напомним, что изначально работу станции «Тяньгун-1», запущенной в 2011 году, планировалось завершить в конце 2013 года, однако китайские специалисты поддерживали ее до 2016 года. С тех пор основными новостями о станции были слухи о ее неконтролируемом полете и, самое главное, — непредсказуемом падении практически в любой районе Земли.

Первоочередными задачами «Тяньгун-1» были отработка процесса стыковки с кораблями серии «Шэньчжоу», обеспечение нормальной жизнедеятельности, работы и безопасности космонавтов в период кратковременного пребывания на борту (от 12 до 20 суток), эксперименты в сфере космической медицины, в области использования космического пространства, а также испытания технического оборудования космической станции.

Утверждалось, что станция прекратила функционировать из-за невозможности зарядки ее аккумуляторов от двух солнечных батарей. В марте 2016 года китайские власти признали, что станция начала медленно снижаться к Земле и в конце концов войдет в плотные слои атмосферы.

В сентябре 2016 года Китай еще раз подтвердил, что станция снижается и неминуемо сгорит в атмосфере, однако специалисты оставили без ответа главный вопрос – будет ли сход с орбиты контролируемым. Тогда высота орбиты станции составляла 370 километров, и расчеты показывали, что сход с орбиты должен произойти в конце 2017 года.

«Людям нет причин волноваться о входе станции в атмосферу. Не будет яркого падения на Землю, как это рисуют в научно-фантастических фильмах, это будет похоже на метеорный поток»,

— утверждали китайские власти.

В мае 2017 Китай проинформировал ООН, что орбита станции уменьшилась до 349 километров и ежедневно снижается на 160 метров.

В апреле 2018 года «Тяньгун-1», наконец, вошла в атмосферу над Тихим океаном, где и сгорела. Ее обломки упали настолько бесследно, что спустя пять часов после сгорания, в интернете даже не появилось кадров с их вхождением в атмосферу.

Как установили специалисты, обломки оказались к северу от так называемого Кладбища космических кораблей — закрытого для судоходства района Тихого океана, куда падают остатки спутников при их контролируемом спуске с орбиты. Там же в свое время была затоплена знаменитая российская орбитальная станция «Мир».