Россиянам рассказали, как отличить поддельный отзыв на товар от настоящего

Отсутствие полутонов, когда отзыв либо строго негативный, либо позитивный, и специфических, неочевидных деталей пользовательского опыта, а также стилистическое однообразие — три признака, которые могут указывать на то, что отзыв на товар — поддельный, рассказала «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

Отличить поддельный отзыв от настоящего можно, хотя задача усложняется с каждым днем благодаря развитию ИИ и профессиональной работе наемных комментаторов. Вместо поиска одного «железного» признака стоит обращать внимание на совокупность психологических и текстовых маркеров, которые часто выдают искусственное происхождение высказывания.

«Искусственный отзыв, как правило, стремится к преувеличению и направлен на то, чтобы вызвать сильные эмоции и импульсивные действия. Это либо восторг без единой ноты сомнения, либо яростный гнев без попытки разобраться в причинах. Настоящие впечатления людей чаще сложнее: они могут хвалить одно, но оговаривать мелкие недостатки, или критиковать, признавая некоторые достоинства. Отсутствие полутонов и баланса — первый тревожный звоночек», — отметила Шпагина.

Стилистическое однообразие — еще один ключевой признак. Когда под продуктом или услугой десятки отзывов, построенных по одной схеме («Сначала сомневался, но теперь в восторге! Рекомендую всем!»), используют одинаковые шаблонные фразы и одинаково расставленные акценты, это похоже на работу одного человека или алгоритма.

«Живая речь разнообразна: кто-то пишет развернуто, кто-то коротко, кто-то делает акцент на дизайне, а кого-то волнует только функциональность. Третий признак — контекст и детали. Настоящий отзыв часто содержит специфические, неочевидные детали пользовательского опыта — описание конкретной ситуации использования, мелкую проблему и ее решение, личное сравнение с аналогами. Подделка же обычно плавает в общих формулировках: «отличный товар», «быстрая доставка», «всем советую», не углубляясь в суть. Также стоит насторожиться, если профиль комментатора новый, создан недавно и кроме хвалебных или гневных отзывов на одну тему в его истории больше ничего нет. Реальные пользователи, как правило, оставляют более разнообразный цифровой след», — заметила психолог.

Также психолог советует анализировать мотивацию написания отзыва: что побуждает человека оставить отзыв? По словам Шпагиной, настоящий отзыв часто рождается из сильного личного переживания — либо очень позитивного, либо глубоко негативного, и автору есть что рассказать.

«Поддельный отзыв существует для выполнения задачи: либо продать, либо очернить. Его главная черта — не информативность, а направленное воздействие на ваше решение, поэтому он часто будет давить на эмоции, апеллировать к стадному чувству («все уже купили») или создавать искусственное ощущение дефицита. Защита от манипуляции строится не на поиске одной уловки, а на комплексной оценке. Сочетание сверхэмоциональности, шаблонности, отсутствия конкретики и подозрительного контекста профиля — гораздо более надежный индикатор фейка, чем любой отдельно взятый признак», — заключила психолог.

