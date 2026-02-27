После рекордных вспышек Солнце ушло в депрессию

В ИКИ РАН сообщили о возвращении Солнца в фазу спада после волны вспышек

Солнце постепенно возвращается к состоянию депрессии, несмотря на появление двух активных групп пятен на видимой стороне звезды. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В лаборатории отметили, что даже появление сразу двух активных групп не смогло вывести Солнце из состояния депрессии. Одна из них — активный центр 4366, который три недели назад установил рекорд по числу сильных вспышек, — полностью утратил энергию и находится на стадии распада. По оценке специалистов, оставшееся пятно может быть поглощено Солнцем в течение 5–10 суток.

Также на звезде наблюдается новый активный центр 4379–4380. После выхода с обратной стороны Солнца он дал почти 20 вспышек, однако всего за пару суток, как сообщили ученые, также полностью исчерпал энергию.

Сейчас геомагнитная активность определяется слабо возмущенным солнечным ветром. Геомагнитный индекс Kp немного повышен и временами достигает «желтого» уровня.

В лаборатории добавили, что конец февраля — начало марта 2026 года, вероятно, не станет заметным периодом в истории солнечной физики. При этом специалисты подчеркнули, что минимальная активность на Солнце сохраняется, и до полного затишья пока не дошло.

Согласно прогнозу на пятницу, вспышечная активность останется низкой, а геомагнитная обстановка — спокойной.

В конце февраля на Солнце впервые за четыре года полностью исчезли все пятна. Ученые ожидают, что такие падения активности будут происходить и дальше, поскольку звезда сейчас находится на спаде после пика цикла, пройденного в 2024 году.

