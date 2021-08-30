Радиоактивные змеи помогли отследить последствия катастрофы на «Фукусиме-1»

Группа американских, японских и норвежских ученых выяснила, что змеи, обитающие в зоне отчуждения атомной электростанции «Фукусима-1», могут использоваться для отслеживания радиоактивного загрязнения в районе катастрофы, случившейся более десяти лет назад. Статья об этом опубликована в журнале Ichthyology & Herpetology.

Радионуклиды, накопленные японскими лазающими полозами, или крысиными змеями Elaphe climacophora (островной полоз) и Elaphe Quadrivirgata (малочешуйчатый полоз), предоставляют уникальные возможности для картирования уровней радиоактивности окружающей среды в зоне одной из крупнейших антропогенных катастроф в истории человечества. «Змеи являются хорошим индикатором загрязнения окружающей среды, потому что проводят много времени в непосредственном контакте с почвой, — объясняет эколог Джеймс Бизли из Университета Джорджии. — У них небольшие ареалы обитания, они оказываются основными хищниками в большинстве экосистем, причем зачастую относительно долгоживущими видами».

Эти змеи далеко не ползают — в среднем они перемещаются всего на 65 м в день. Предыдущие исследования той же группы ученых уже показали, что уровни радиоцезия, найденного в змеях, однозначно коррелируют с уровнями радиоактивного загрязнения в окружающей среде. Это означает, что изучение змей может выявить как уровни радиоактивности в местах их обитания, так и влияние радиоактивного заражения на других диких животных. Уровни загрязнения окружающей среды могут варьироваться в зависимости от типа местности и характеристик ландшафта, например почвенного покрова.

На девятерых змей, пойманных в районе высокогорья Абукума — это примерно в 24 км к северо-западу от АЭС «Фукусима-1», — ученые прикрепили GPS-метки, которые могли даже определять, была ли змея в тот или иной момент на земле или на дереве. Передвижения змей отслеживались в течение месяца, в ходе чего было зафиксировано 1717 локаций — деревья, луга, придорожные ручьи и т.д. Змеи проводили время также в лиственных лесах и заброшенных зданиях и сараях, предпочитая при этом оставаться возле своих обычных троп — был зарегистрирован лишь один случай, когда змея отползла на расстояние свыше 250 м.