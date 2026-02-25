Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Наука

ФМБА: человек начинается стареть с 25 лет

В ФМБА заявили, что старение человека начинается в 25 лет
Shutterstock

Старение человека начинается в 25 лет. Об этом сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева в ходе сессии Форума будущих технологий, передает РИА Новости.

«Действительно, старение начинается, хочется нам, не хочется, но в 25 лет», — сказала она.

В мире существуют разные теории о признаках старения, отметила Яковлева. Среди них она назвала нарушение метаболизма, саркопения, появление клеток-зомби.

До этого сообщалось, что женщины, которые испытывают сильную тревогу из-за ухудшения здоровья с возрастом, стареют быстрее на молекулярном уровне. К такому выводу пришла команда исследователей под руководством Марианы Родригес из Школы глобального общественного здоровья Нью-Йоркского университета, проанализировав данные 726 женщин, участвовавших в масштабном исследовании MIDUS.

В исследовании говорится, что женщины, которые сильнее переживали из-за возможных болезней и физического упадка, демонстрировали более высокую скорость старения клеток, независимо от имеющихся хронических заболеваний. При этом опасения, связанные с внешностью и репродуктивным возрастом, не показали статистически значимой связи с ускоренным старением.

Ранее российские ученые научились прогнозировать облысение.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!