ФМБА: человек начинается стареть с 25 лет

В ФМБА заявили, что старение человека начинается в 25 лет

Старение человека начинается в 25 лет. Об этом сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева в ходе сессии Форума будущих технологий, передает РИА Новости.

«Действительно, старение начинается, хочется нам, не хочется, но в 25 лет», — сказала она.

В мире существуют разные теории о признаках старения, отметила Яковлева. Среди них она назвала нарушение метаболизма, саркопения, появление клеток-зомби.

До этого сообщалось, что женщины, которые испытывают сильную тревогу из-за ухудшения здоровья с возрастом, стареют быстрее на молекулярном уровне. К такому выводу пришла команда исследователей под руководством Марианы Родригес из Школы глобального общественного здоровья Нью-Йоркского университета, проанализировав данные 726 женщин, участвовавших в масштабном исследовании MIDUS.

В исследовании говорится, что женщины, которые сильнее переживали из-за возможных болезней и физического упадка, демонстрировали более высокую скорость старения клеток, независимо от имеющихся хронических заболеваний. При этом опасения, связанные с внешностью и репродуктивным возрастом, не показали статистически значимой связи с ускоренным старением.

Ранее российские ученые научились прогнозировать облысение.