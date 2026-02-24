Размер шрифта
Российские ученые научились заранее прогнозировать облысение

ПНИПУ: новая программа взвешивает риски и прогнозирует алопецию
ansoz/Shutterstock/FOTODOM

Почему у одних людей густые волосы сохраняются до глубокой старости, а другие начинают терять их уже после 40 лет? Ученые Пермского Политеха совместно с коллегами из ПГМУ им. академика Вагнера создали первую в России программу, способную прогнозировать риск возрастной алопеции задолго до появления заметных признаков. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Алопеция — это выпадение волос, которое может быть вызвано стрессом, заболеваниями или наследственными факторами. Возрастная алопеция при этом считается естественным процессом старения. С годами волосяные фолликулы постепенно снижают активность, волосы становятся тоньше и короче. Однако скорость этих изменений у всех разная.

По словам разработчиков, заметное поредение волос — это финальный этап процесса, который начинается за 5–10 лет до появления видимых симптомов. Существующие методы диагностики — трихоскопия, фототрихограмма, визуальный осмотр — позволяют оценить текущее состояние волос, но не дают ответа на вопрос, что произойдет в будущем.

Новая программа ориентирована именно на долгосрочный прогноз. Она анализирует комплекс факторов: возраст, наследственность, образ жизни, наличие хронических заболеваний, вредные привычки, а также объективные параметры волос.

«Основу программы составляют данные исследований нормы старения с участием здоровых людей от 21 до 86 лет. Мы определили темп возрастных изменений волос и научились сопоставлять его с индивидуальными факторами риска. Если динамика пациента опережает норму — это означает повышенную вероятность развития возрастной алопеции», — рассказал Анатолий Баландин, доктор медицинских наук, доцент кафедры анатомии ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера.

Алгоритм работает в два этапа. Сначала врач вносит данные, полученные при опросе пациента: сведения о наследственности, индексе курильщика, питании, режиме сна, сопутствующих заболеваниях и условиях труда. Затем проводятся лабораторные измерения с помощью трихоскопа: оценивается ширина волосяной луковицы, толщина стержня волоса и состояние его защитной оболочки.

«Система присваивает каждому фактору определенный вес и рассчитывает суммарный показатель риска. Результат сравнивается с научно обоснованными возрастными нормами, и врач получает количественный прогноз. Это позволяет действовать на опережение и назначать персонализированную профилактику», — пояснил кандидат физико-математических наук Владислав Никитин, доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ.

Разработка предназначена для трихологов и дерматологов. Для ее использования не требуется дорогостоящее оборудование — достаточно стандартного трихоскопа и персонального компьютера. По мнению авторов, внедрение технологии позволит перейти от лечения уже выраженной алопеции к профилактике, когда изменения еще обратимы.

Ранее в России повысили точность диагностики заболеваний кожи и волос по фото.

 
