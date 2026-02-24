Назван напиток, способный бороться с патогенными бактериями

Ферментированный ройбуш, известный как «безкофеиновый чай», показал способность подавлять рост патогенных бактерий в лабораторных исследованиях. Результаты исследования ученых из Бейрутского арабского университета опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Ройбуш — это напиток, получаемый путем заваривания высушенных измельченных листьев и побегов аспалатуса линейного (Aspalathus linearis), кустарника из семейства Бобовые. В переводе с южно-африканского наречия слово «ройбуш» означает «красный куст». Из-за низкого содержания кофеина напиток не провоцирует бессонницу и не вызывает обезвоживания.

В составе ройбуша содержатся различные метаболиты — биологически активные вещества, которые влияют на вкус, аромат и свойства напитка. Исследователи изучили водный экстракт напитка и выявили 43 из них, включая изоориентин, рутин, эскулетин и аспалатин.

Наиболее эффективным способом заваривания оказалось использование воды температурой 90 °C в течение 10 минут — это позволяло извлечь максимум полифенолов, обладающих антиоксидантной и потенциально защитной активностью.

В лабораторных тестах экстракт ройбуша подавлял рост бактерий Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa. При этом на другие микроорганизмы, такие как Escherichia coli и Salmonella typhimurium, выраженного действия не наблюдалось. Минимальные подавляющие концентрации варьировались в зависимости от штамма.

Авторы работы отмечают, что результаты исследования подтверждают потенциал ройбуша как функционального напитка. Однако ученые подчеркивают, что пока данные относятся только к лабораторным условиям — использовать чай для лечения бактериальных инфекций напрямую пока невозможно. Для подтверждения клинической пользы и установления оптимальных дозировок необходимы дальнейшие испытания на людях.

