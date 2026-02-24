Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Наука

Назван напиток, способный бороться с патогенными бактериями

Frontiers: чай ройбуш подавляет рост некоторых патогенных бактерий
LN team/Shutterstock/FOTODOM

Ферментированный ройбуш, известный как «безкофеиновый чай», показал способность подавлять рост патогенных бактерий в лабораторных исследованиях. Результаты исследования ученых из Бейрутского арабского университета опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Ройбуш — это напиток, получаемый путем заваривания высушенных измельченных листьев и побегов аспалатуса линейного (Aspalathus linearis), кустарника из семейства Бобовые. В переводе с южно-африканского наречия слово «ройбуш» означает «красный куст». Из-за низкого содержания кофеина напиток не провоцирует бессонницу и не вызывает обезвоживания.

В составе ройбуша содержатся различные метаболиты — биологически активные вещества, которые влияют на вкус, аромат и свойства напитка. Исследователи изучили водный экстракт напитка и выявили 43 из них, включая изоориентин, рутин, эскулетин и аспалатин.

Наиболее эффективным способом заваривания оказалось использование воды температурой 90 °C в течение 10 минут — это позволяло извлечь максимум полифенолов, обладающих антиоксидантной и потенциально защитной активностью.

В лабораторных тестах экстракт ройбуша подавлял рост бактерий Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa. При этом на другие микроорганизмы, такие как Escherichia coli и Salmonella typhimurium, выраженного действия не наблюдалось. Минимальные подавляющие концентрации варьировались в зависимости от штамма.

Авторы работы отмечают, что результаты исследования подтверждают потенциал ройбуша как функционального напитка. Однако ученые подчеркивают, что пока данные относятся только к лабораторным условиям — использовать чай для лечения бактериальных инфекций напрямую пока невозможно. Для подтверждения клинической пользы и установления оптимальных дозировок необходимы дальнейшие испытания на людях.

Ранее был развеян популярный стереотип о пользе горячей воды.

 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!