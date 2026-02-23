Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Наука

Создана «умная футболка» для выявления заболеваний сердца

BHF: создана умная футболка с 50 датчиками для выявления скрытых аритмий
Shutterstock

Ученые из Имперского колледжа Лондона создали «умную футболку» с искусственным интеллектом, способную выявлять скрытые нарушения сердечного ритма в повседневной жизни. Технологию планируют внедрить в клиническую практику в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщает Британский фонд сердца (British Heart Foundation, BHF).

Новое устройство предназначено прежде всего для диагностики редких наследственных заболеваний сердца, которые могут привести к внезапной сердечной смерти. В Великобритании, по оценкам специалистов, такими нарушениями страдают около 340 тысяч человек, а каждую неделю от них умирают до 12 молодых людей младше 35 лет.

Сейчас пациентам с подозрением на аритмии приходится носить портативные электрокардиографы с клейкими электродами и проводами, подключенными к монитору. Обычно такое обследование длится 24-48 часов и может доставлять значительные неудобства.

«В ткань новой футболки встроено до 50 датчиков, которые непрерывно регистрируют электрическую активность сердца. Это позволяет проводить мониторинг до недели и дольше, не ограничивая повседневную активность», — объяснили ученые.

На первом этапе исследователи обучат алгоритмы ИИ на данных более чем тысячи человек — как с наследственными аритмиями, так и без них, — чтобы система научилась распознавать аномальные сигналы ЭКГ. Затем 200 пациентов и добровольцев будут носить футболку в течение трех месяцев для оценки точности диагностики.

Разработка ориентирована на выявление таких состояний, как синдром Бругада и другие нарушения ритма, которые сложно зафиксировать во время короткого обследования в клинике. В перспективе технология может использоваться и для диагностики фибрилляции предсердий.

По словам авторов проекта, более длительный и комфортный мониторинг повысит шансы на раннее выявление опасных состояний и поможет предотвратить внезапные смерти.

Ранее голодание перед сном оказалось полезным для сердца.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!