Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Наука

Голодание перед сном оказалось полезным для сердца

ATVB: голодание перед сном улучшает работу сердечно-сосудистой системы
Kmpzzz/ShutterstockFOTODOM

Ученые из Северо-Западного университета выяснили, что продление ночного периода голодания всего на несколько часов может улучшить показатели сердечно-сосудистой системы и обмена веществ у людей с избыточным весом. Результаты исследования опубликованы в журнале Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology (ATVB).

В рандомизированном клиническом исследовании приняли участие 39 человек в возрасте от 36 до 75 лет с избыточным весом или ожирением. Участников разделили на две группы: одна продлевала ночной период без еды минимум на три часа в течение 7,5 недели, вторая придерживалась обычного режима питания и служила контрольной.

По сравнению с контрольной группой у участников, которые дольше воздерживались от еды перед сном, отмечалось более выраженное ночное снижение диастолического артериального давления.

Также улучшились вторичные показатели — утренняя переносимость глюкозы, ночная частота сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма и уровень кортизола. При этом значимых изменений чувствительности к инсулину выявлено не было.

Авторы отмечают, что во время сна организм естественным образом находится в состоянии голодания. Продление этого периода, синхронизированное с биологическими ритмами, может способствовать лучшей координации работы сердца, обмена веществ и сна.

По мнению исследователей, такой подход может быть особенно полезен для людей с повышенным риском кардиометаболических заболеваний, однако для подтверждения долгосрочного эффекта необходимы более масштабные исследования.

Ранее ученые установили, что у атлетов с инвалидностью внутри сердца появляются ложные сухожилия.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!