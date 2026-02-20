Спрос на хлорофилл в России вырос в три раза из-за проблем с ЖКТ и стрессом

За последний год россияне стали покупать хлорофилл чаще, чем омега-3, магний и коллаген из-за проблем с пищеварением. Однако твердых научных доказательств его благотворного влияния не существует. Сейчас хлорофилл – самый быстрорастущий продукт в категории витаминов на маркетплейсах, сообщили «Газете.Ru» в компании Healthis.

За 2025 году хлорофилл стал лидерами по росту продаж: за последние 12 месяцев количество запросов увеличилось в три раза: запрос «хлорофилл жидкий» — №1 в категории БАДов на известном маркетплейсе.

Как рассказала «Газете.Ru» специалист в сфере превентивной медицины и эксперт компании Healthis Виолетта Бучнева, повышенный интерес к хлорофиллу вызван тем, что все больше людей сталкиваются с проблемами пищеварения.

«Хлорофилл содержится в зеленых овощах и фруктах, которые являются важной частью здорового рациона. Однако при хранении, транспортировке и переработке продуктов часть хлорофилла разрушается. Поэтому в научных исследованиях чаще изучают не природный хлорофилл, а его производные формы. Наиболее распространенные из них — полусинтетические медно-хлорофиллины натрия, которые используются как пищевые добавки. Исследования показывают, что благодаря своей он способен связывать свободные радикалы, снижать окислительный стресс, потенциально уменьшать повреждение ДНК и влиять на клеточные процессы, связанные с воспалительными, метаболическими нарушениями и заболеваниями желудочно-кишечного тракта», — заметила специалист компании.

Как рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры фармакологии, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Пироговского университета Денис Борозденко, обычно в составе биологически активных добавок применяется его улучшенная версия — хлорофиллин, которая является полусинтетическим, более устойчивым и водорастворимым аналогом.

«Тем не менее научных подтверждений целебного воздействия хлорофилла на организм практически нет. Некоторые сведения о его антиоксидантной активности существуют, однако они были получены исключительно в ходе лабораторных опытов на клеточных культурах, но не в исследованиях на животных или людях. В сочетании с другими компонентами зелени (такими как клетчатка, витамины и минералы) он может способствовать улучшению работы кишечника и оказывать общеукрепляющее действие. Из этого следует, что прием изолированной БАД с хлорофиллом не дает ярко выраженного эффекта», — добавил врач.

Передозировка хлорофиллом через употребление растительной пищи практически невозможна, однако при бесконтрольном приеме добавок могут возникнуть побочные эффекты. Первыми признаками избытка могут стать изменение окраски мочи и стула — именно с такими жалобами пациенты часто обращаются к врачу.

