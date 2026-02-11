Размер шрифта
Витамин B3 оказался полезен в лечении опасной опухоли мозга

JNO: высокие дозы витамина B3 могут замедлять развитие опасной опухоли мозга
Ученые из Университета Калгари выяснили, что высокие дозы витамина B3 (ниацина) могут активировать иммунные клетки и замедлять рост глиобластомы — одного из самых агрессивных видов рака мозга. Результаты исследования опубликованы в Journal of Neuro-Oncology (JNO).

Исследователи сосредоточились на иммунной системе: глиобластома подавляет активность иммунных клеток, не давая им эффективно атаковать опухоль. Лабораторные эксперименты на животных показали, что ниацин способен «перезапускать» ослабленные клетки и усиливать их противоопухолевую активность.

Эти данные стали основой для клинического исследования I–II фазы с участием 24 пациентов. В ходе предварительного анализа у 82 процентов участников не наблюдалось прогрессирования заболевания в течение шести месяцев после начала терапии. Этот показатель на 28% выше того, что продемонстрировали предыдущие исследования стандартного лечения глиобластомы.

Ученые отмечают, что результаты пока ранние, но они выглядят многообещающе для заболевания, при котором показатели выживаемости почти не меняются уже более 20 лет. При этом специалисты предупреждают: высокие дозы витамина B3 могут быть токсичными и должны применяться исключительно под строгим медицинским контролем.

Ранее была названа причина каждого восьмого случая деменции.
 
