Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Ученые назвали три типа тренировок для снижения тревожности у молодых

BJSM: танцы эффективно снижают тревожность у молодых
BearFotos/Shutterstock/FOTODOM

Австралийские ученые выяснили, что аэробные нагрузки — бег, плавание и танцы — наиболее эффективно снижают симптомы тревожности и депрессии. По данным исследователей, регулярные тренировки по эффективности сопоставимы, а в некоторых случаях даже превосходят медикаментозную терапию и психотерапию. Результаты крупного анализа опубликованы в British Journal of Sports Medicine (BJSM).

Авторы проанализировали десятки метаанализов, охватывающих сотни клинических испытаний и десятки тысяч человек — от подростков до пожилых. В обзор включили рандомизированные исследования, где физическую активность сравнивали с отсутствием вмешательства, плацебо или альтернативными занятиями. Оценивались аэробные и силовые тренировки, йога и их комбинации.

Результаты показали, что физическая активность оказывает умеренный положительный эффект при депрессии и небольшой или умеренный — при тревожности. Наиболее выраженное улучшение наблюдалось у молодых людей 18-30 лет и у женщин после родов.

При депрессии лучшие результаты демонстрировали групповые занятия и тренировки под наблюдением инструктора. Для снижения тревожности наиболее полезными оказались короткие программы продолжительностью до восьми недель умеренной интенсивности.

«Эффективность физических упражнений оказалась сопоставимой с таковой у фармакологического лечения и психотерапии. Это может быть обусловлено стимуляцией нейробиологических механизмов, в том числе тех, что способствуют выработке нейротрофинов в мозге. Нейротрофины — это общее название секретируемых белков, которые поддерживают жизнеспособность нейронов, стимулируют их развитие и активность», — заключили ученые.

Ранее ученые подтвердили, что танцы замедляют развитие когнитивной дисфункции при болезни Паркинсона.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!