Ученые связали развитие мозга детей с длиной пальцев

У новорожденных мальчиков соотношение длины указательного и безымянного пальцев правой руки связано с окружностью головы при рождении — косвенным показателем объема и раннего развития мозга. К такомы выводу пришли ученые из Университета Суонси (Великобритания) . Результаты опубликованы в журнале Early Human Development (EHD).

В исследовании участвовали 225 доношенных младенцев. Сразу после рождения специалисты измерили длину пальцев, массу тела, рост и окружность головы. Особое внимание уделялось соотношению 2D:4D — сравнению длины указательного (2D) и безымянного (4D) пальцев. Считается, что этот показатель формируется в первом триместре беременности под влиянием половых гормонов.

Анализ показал, что у мальчиков более высокое соотношение 2D:4D правой руки и большая длина тела были связаны с большим обхватом головы — независимо от веса при рождении. У девочек такой зависимости не выявили: для них размер головы лучше всего предсказывали масса и длина тела, а длина пальцев значения не имели.

По данным предыдущих исследований на животных, более высокий уровень тестостерона способствует относительному удлинению безымянного пальца, тогда как эстроген может ограничивать этот рост. Поскольку те же гормональные сигналы участвуют в регуляции развития нервной системы, авторы предполагают, что они могут одновременно влиять и на формирование мозга.

Исследователи подчеркивают, что ни соотношение пальцев, ни окружность головы не позволяют предсказать интеллект или будущие способности ребенка. Размер головы зависит от множества факторов — генетики, питания и условий внутриутробного развития. Тем не менее работа помогает лучше понять, как ранние гормональные сигналы могут оставлять измеримые следы в анатомии уже при рождении.

