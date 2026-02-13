Назван неочевидный способ борьбы со стрессом, вызванным постоянным шумом

Постоянный фоновый шум и вибрация — от транспорта до промышленного оборудования — постепенно усиливают стресс и тревожность. Однако новое исследование показало, что синий свет способен ослаблять такие эффекты даже при продолжающемся физическом воздействии. Работа опубликована в журнале Physiology & Behavior.

Исследование провели ученые под руководством Лунфэя Хо и Муцина Лю из Фуданьского университета. В качестве модели они использовали рыбок данио-рерио — популярный объект нейробиологических исследований, чья гормональная регуляция во многом схожа с человеческой.

Сначала исследователи проверили, какие вибрации вызывают наибольшую тревожность. Рыб ежедневно в течение недели подвергали воздействию колебаний частотой 30, 50 и 100 Гц. Наиболее выраженный стресс вызвала частота 100 Гц: животные чаще опускались ко дну аквариума и избегали освещенных участков — поведение, характерное для тревожного состояния.

Затем ученые добавили световую терапию. Во время вибрации аквариумы освещали красным (654 нм), зеленым (512 нм), белым или синим светом (455 нм). Результат оказался неожиданным: именно синий свет значительно снижал признаки тревожности.

Рыбки, находившиеся под синим освещением, чаще исследовали верхние слои воды и демонстрировали нормальное социальное поведение. В дополнительном тесте они проводили больше времени рядом с другими особями, что указывает на уменьшение социальной тревоги. Красный свет, напротив, не только не помогал, но в ряде показателей усиливал избегающее поведение.

Анализ биохимических показателей подтвердил наблюдения. Вибрация вызывала повышение уровня кортизола и норадреналина — гормонов стресса. Под воздействием синего света этот рост блокировался. Более того, уровень серотонина — нейромедиатора, связанного с хорошим настроением, — увеличивался.

Авторы предполагают, что эффект связан с активацией особых светочувствительных клеток сетчатки, содержащих меланопсин. Этот пигмент максимально чувствителен к синему спектру и передает сигналы в области мозга, регулирующие эмоции и гормональный баланс.

Исследователи подчеркивают, что работа выполнена на животных, и перенос результатов на человека требует дальнейших экспериментов. Однако данные указывают на перспективность световой терапии как доступного и неинвазивного способа снижения тревожности, вызванной воздействием окружающей среды.

По мнению авторов, корректировка освещения в промышленных зонах или офисах с высоким уровнем шума может стать дополнительным инструментом профилактики стрессовых расстройств — особенно на ранних стадиях, когда медикаментозное лечение еще не требуется.

