Стало известно, почему на Марсе исчезла вода

UT: пылевые «ракетные» бури лишили Марс воды
Imperial College London

Марс когда-то был влажным миром с активным круговоротом воды, однако сегодня он представляет собой сухую и холодную пустыню. Куда исчезли огромные объемы марсианской воды, ученые спорят уже много лет. Новое исследование показало, что ключевую роль в этом процессе играют пылевые бури, которые выбрасывают воду в верхние слои атмосферы, где она разрушается ультрафиолетом. Об этом сообщает портал Universe Today (UT).

Работа объединила данные как минимум шести приборов на борту трех космических аппаратов — ExoMars, Emirates Mars Mission и Mars Reconnaissance Orbiter. Ранее считалось, что активная потеря воды происходит в основном во время южного лета, когда Марс находится ближе всего к Солнцу и температура повышается.

Чтобы оценить, сколько воды было на Марсе, ученые используют соотношение дейтерия и обычного водорода (D/H). Дейтерий — «тяжелый» изотоп водорода — труднее уносится в космос. Со временем легкий водород улетучивается, а доля дейтерия растет. На Марсе это соотношение в 5–8 раз выше земного, что указывает: когда-то воды было достаточно, чтобы покрыть значительную часть поверхности слоем глубиной в сотни метров.

Считалось, что основной механизм потери воды связан с сезонными пылевыми бурями южного лета. Пыль нагревает атмосферу примерно на 15 °C, мешая образованию ледяных облаков, которые обычно «запирают» водяной пар на средних высотах. В результате вода поднимается выше, где ультрафиолет расщепляет молекулы, а легкий водород уносится солнечным ветром.

Однако новые наблюдения выявили мощную так называемую «ракетную» бурю в северном полушарии в марсианском году 37 (2022–2023 годы по земному календарю). Она оказалась достаточно сильной, чтобы запустить тот же механизм разрушения воды, который ожидался лишь в южное лето.

Это означает, что выброс воды в верхние слои атмосферы может происходить круглый год, а не только в определенные сезоны. По мнению исследователей, в прошлом наклон оси Марса мог быть больше нынешнего, что способствовало еще более интенсивным бурям и ускоренной утечке воды.

Открытие добавляет важную деталь к пониманию того, почему Красная планета потеряла большую часть своих водных запасов и как быстро происходил этот процесс.

Ранее под поверхностью Земли были обнаружены две аномальные области неизвестного происхождения.
 
