Наука

Найдено натуральное средство для облегчения воспаления кишечника

F&F: волокно из жмыха сахарного тростника облегчает кишечное воспаление
Волокно арабиноксилан из жмыха сахарного тростника — побочного продукта переработки — может облегчать воспаление кишечника при язвенном колите. К такому выводу пришли ученые из Наньчанского университета (NCU). Результаты работы опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Язвенный колит — это хроническое заболевание кишечника, при котором на слизистых оболочках толстой кишки появляются неглубокие повреждения — язвы. Такое воспаление может вызывать боль в животе, нарушение пищеварения и кровь в стуле.

В эксперименте на мышах арабиноксилан снижал воспаление кишечника, вызванное декстран-сульфатом натрия. Это полисахаридное соединение используется в биохимических и фармакологических исследованиях как индуктор экспериментального колита, что позволяет изучать влияние препаратов на микробиом кишечника.

У животных, получавших добавку, улучшались масса тела, индекс активности заболевания и длина толстой кишки. Одновременно снижались уровни провоспалительных цитокинов, а структура слизистой оболочки восстанавливалась: увеличивалось число бокаловидных клеток, отвечающих за защитную слизь.

Ключевой эффект арабиноксилана оказался связан с микробиотой. Добавка меняла состав кишечных бактерий: увеличивалась доля потенциально полезных родов — Bacteroides, Roseburia, Akkermansia, Ligilactobacillus и Parabacteroides. При этом количество бактерий, ассоциированных с воспалением, включая Clostridium, Enterococcus и Escherichia-Shigella, снижалось.

Авторы подчеркивают, что исследование проводилось на животных, поэтому говорить о лечебном эффекте у людей пока рано. Тем не менее работа указывает на потенциал пищевых волокон из растительного сырья как дополнительного способа поддерживать здоровье кишечника при воспалительных заболеваниях.

Ранее ученые выяснили, у каких людей чаще выделяются кишечные газы.
 
