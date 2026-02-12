Ученые назвали опасность процедуры наращивания волос

Ученые из Института Сайлент Спринг обнаружили в прядях для наращивания волос сотни потенциально опасных химических соединений, связанных с повышенным риском развития рака и гормональных нарушений. Работа опубликована в журнале Environment & Health (E&H).

Исследователи проанализировали 43 популярных изделия — как из синтетических волокон, так и из натуральных материалов, включая человеческие волосы. С помощью высокоточного химического анализа они выявили более 900 химических «сигнатур» и идентифицировали 169 различных веществ.

Почти во всех образцах, за исключением двух, присутствовали соединения, которые в научной литературе связывают с повышенным риском рака, гормональными нарушениями, проблемами развития и воздействием на иммунную систему.

Среди обнаруженных веществ — антипирены, фталаты, пестициды, стирол и органотины. Последние особенно удивили исследователей: эти соединения применяются как стабилизаторы пластика, могут вызывать раздражение кожи и ассоциируются с нарушением гормонального баланса. В 36 образцах были найдены вещества, которые ранее связывали с повышенным риском рака молочной железы.

Авторы отмечают, что накладные пряди часто носят неделями, и материал длительное время контактирует с кожей головы и шеи. Кроме того, при термоукладке изделия могут выделять химические вещества в воздух. При этом производители не обязаны раскрывать полный состав продукции. По мнению ученых, результаты подчеркивают необходимость более строгого контроля и обязательной прозрачности в отношении ингредиентов, чтобы потребители могли осознанно оценивать возможные риски.

Ранее ученые нашли природное средство против гормонального выпадения волос.