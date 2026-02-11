Врач рассказала, что нужно делать пациенту с гипертонией для эффективного лечения

Идеальный пациент с гипертонией со стороны врача обладает шестью ключевыми факторами, которые помогают ему и лечащему доктору эффективно бороться с артериальной гипертензией, рассказала «Газете.Ru» заведующая лабораторией популяционной генетики НИИ метаболического синдрома НМИЦ им. Алмазова, практикующий кардиолог, автор материалов просветительского проекта «Если у вас есть сердце» Оксана Ротарь.

«Первое отличие — такой пациент прислушивается к своему самочувствию и обнаруживает артериальную гипертензию в тот момент, когда артериальное давление (АД) только начинает повышаться. Большинство людей не обращают внимание на головные боли и утомляемость, пока не случится сердечно-сосудистая катастрофа и их привезут в больницу с инсультом мозга или инфарктом миокарда. Люди могут не чувствовать повышение АД, поэтому гипертонию называют «тихим убийцей». К тому же, до сих пор недостаточно развита культура профилактических осмотров», — объяснила доктор.

Второе отличие — он приходит на прием к врачу, а не занимается годами самолечением препаратами для экстренного снижения артериального давления. К сожалению, прием препаратов для снижения давления по требованию остается распространенным явлением, пациенты не хотят «подсесть» на препараты или уверены, что смогут оперативно среагировать на повышение давления.

«Третье отличие — выполняет рекомендации по дополнительным лабораторно-инструментальным исследованиям. Повышение давления негативно влияет на сердце, сосуды и почки, поэтому необходимо выполнить исследование анализов крови и электрокардиографию,иногда эхокардиографию. Повышение давления может быть проявлением проблем с другими органами, поэтому я проверяю показатели почек, надпочечников, щитовидной железы, электролиты. При сочетании с другими заболеваниями, такими как дислипидемия, сахарный диабет, ожирение, жировая болезнь печени, важно выполнить исследование показателей сахара, липидов, трансаминаз, мочевой кислоты», — заметила врач.

Четвертое — пациент выполняет рекомендации по изменению образа жизни и принимает только те препараты, которые рекомендовал врач.

«Пятое отличие — выполняет регулярные измерения давления и пульса в домашних условиях и приносит дневник на прием к врачу. Домашние измерения несут много информации: насколько у пациента варьирует давление между днями и даже частями дня, насколько подействовали рекомендованные препараты, где врачу надо усилить или ослабить медикаментозную терапию. Шестое — пациент всегда приходит на повторный прием для контроля эффективности и безопасности лечения», — заключила доктор.

