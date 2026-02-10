Почему на уловки мошенников чаще попадаются семейные люди, рассказал психолог

Жертвы обмана со стороны телефонных мошенников часто обладают специфическими психологическими особенностями, например преобладанием традиционных, семейных ценностей в системе ценностных ориентаций, рассказала «Газете.Ru» криминальный психолог и полковник полиции в отставке, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«Дело в том, что люди, для которых близкие — самое главное в жизни, в условиях, когда мошенник моделирует в их голове ситуацию угрозы для них (например, попал в полицию, в ДТП), искренне сосредотачиваются на задаче спасти родных любой ценой. Мошенники активно эксплуатируют это положительное качество личности», — объяснила специалист.

По словам психолога, в этом случае мошенники эксплуатируют страх и тревожность, которые становятся основой для неадекватных поступков и отключения критического мышления.

«Есть достаточно коварные схемы, связанные с близкими. Сообщение в родительском чате о «чудо-няне» или «волшебном курсе развития», который «все уже купили», вызывает FOMO (Fear of Missing Out (синдром упущенной выгоды)) не на деньги, а на лучшее будущее для ребенка. Здесь вступает в действие чувство вины: «Если я это упущу, я плохой родитель». Этим же манипулируют мошенники, рассылая от имени «друзей» ссылки на «секретные распродажи» или «помощь в беде» — вы торопитесь, потому что боитесь опоздать с помощью или упустить доверие», — объяснила психолог.

