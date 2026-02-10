Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Наука

Почему на уловки мошенников чаще попадаются семейные люди, рассказал психолог

Психолог Шпагина: семейные люди чаще становятся жертвами киберпреступлений
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Жертвы обмана со стороны телефонных мошенников часто обладают специфическими психологическими особенностями, например преобладанием традиционных, семейных ценностей в системе ценностных ориентаций, рассказала «Газете.Ru» криминальный психолог и полковник полиции в отставке, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«Дело в том, что люди, для которых близкие — самое главное в жизни, в условиях, когда мошенник моделирует в их голове ситуацию угрозы для них (например, попал в полицию, в ДТП), искренне сосредотачиваются на задаче спасти родных любой ценой. Мошенники активно эксплуатируют это положительное качество личности», — объяснила специалист.

По словам психолога, в этом случае мошенники эксплуатируют страх и тревожность, которые становятся основой для неадекватных поступков и отключения критического мышления.

«Есть достаточно коварные схемы, связанные с близкими. Сообщение в родительском чате о «чудо-няне» или «волшебном курсе развития», который «все уже купили», вызывает FOMO (Fear of Missing Out (синдром упущенной выгоды)) не на деньги, а на лучшее будущее для ребенка. Здесь вступает в действие чувство вины: «Если я это упущу, я плохой родитель». Этим же манипулируют мошенники, рассылая от имени «друзей» ссылки на «секретные распродажи» или «помощь в беде» — вы торопитесь, потому что боитесь опоздать с помощью или упустить доверие», — объяснила психолог.

Ранее врач предупредил, что у худого человека с большим животом могут быть проблемы с печенью.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!