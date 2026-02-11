Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Наука

Самый крупный за последний год астероид пролетит мимо Земли 14 февраля

ИКИ РАН: астероид километрового размера пролетит мимо Земли 14 февраля
Simone Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

Самый крупный за последний год астероид километрового размера пролетит 14 февраля мимо Земли. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Как сообщили ученые, астероид пролетит на безопасном расстоянии от нашей планеты — он будет в нескольких миллионах километров от Земли. По оценкам специалистов, это небесное тело является самым крупным из всех, что пролетали за последний год рядом с нашей планетой. Реальной угрозы для Земли астероид не представляет и выделяется только своими огромными размерами, подчеркнули ученые. Они добавили, что вероятность столкновения объекта с Землей равна нулю.

В ИКИ РАН сообщили, что ближайший крупный объект, который по оценкам Европейского космического агентства, имеет ненулевую вероятность падения на Землю, — это астероид 2017 SH33. Он также имеет размер около одного километра. По результатам моделирования существует примерно один шанс на 150 миллионов, что этот астероид упадет на Землю 30 апреля текущего года.

Самую высокую вероятность столкнуться с Землей в 2026 году, по тем же данным, имеет 10-метровый камень 2013 TP4. Шансы такого развития событий оцениваются 1 к примерно 45 тысячам.

Ранее ученые предупредили об опасности предстоящего столкновения астероида с Луной для Земли.
 
Теперь вы знаете
Выселяли жильцов за неуплату, но сами попали в полицию. Почему такое возможно по закону?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!