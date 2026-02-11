Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Наука

Назван неожиданный фактор риска опухоли мозга у взрослых

JAMA: перенесенная в детстве химиотерапия может повышать риск опухоли мозга
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета выяснили, что некоторые виды химиотерапии и лучевой терапии повышают риск развития менингиомы спустя десятилетия после лечения рака в детском возрасте. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

Исследование основано на данных крупной многоцентровой когорты Childhood Cancer Survivor Study (CCSS) — это длительное наблюдение за людьми, которые перенесли онкологические заболевания в детстве. В анализ вошли 24 886 человек, у которых рак был диагностирован до 21 года в период с 1970 по 1999 год. С момента постановки диагноза испытуемые прожили не менее пяти лет.

У 471 участника спустя десятилетия после лечения была выявлена менингиома — опухоль, возникающая в мозговых оболочках, то есть тканях, окружающих головной и спинной мозг. В большинстве случаев такие опухоли считаются доброкачественными, однако они могут вызывать серьезные осложнения из-за давления на мозг и нередко требуют хирургического вмешательства.

Через 35 лет после первичного диагноза совокупная частота развития менингиомы составила 2,3%. При этом риск продолжал увеличиваться с возрастом. Особенно уязвимыми оказались женщины и пациенты, у которых рак был диагностирован в более раннем возрасте.

Почти у трети заболевших впоследствии развились множественные менингиомы. Долгосрочное наблюдение показало и значительную смертность: почти каждый пятый пациент с таким диагнозом умер в течение 15 лет, причем наиболее частой причиной смерти была сама менингиома. В отличие от типичных случаев, когда такие опухоли возникают в пожилом возрасте, у участников исследования они появлялись на несколько десятилетий раньше.

Авторы подчеркивают, что в целом риск остается относительно низким, а у тех, кто не проходил краниальную лучевую терапию (облучение области головы), — крайне низким. По их мнению, скрининг — то есть обследование без явных симптомов — оправдан только у взрослых пациентов, у которых появляются тревожные признаки, например головные боли, слабость или изменения в поведении.

Ранее в России разрабатывают первый клеточный препарат против запущенных форм рака.
 
Теперь вы знаете
Скупают кокошники и ходят в лаптях. Как проявляется тренд на все русское
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!