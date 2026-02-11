Размер шрифта
Врач рассказал, почему в России помолодели болезни сердца

Хирург Ревишвили: хронический стресс все чаще вызывает болезни сердца у молодых
Shutterstock

Сердечно-сосудистые заболевания все чаще диагностируются у людей молодого возраста. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил директор НМИЦ хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили.

По его словам, основным фактором риска сегодня остается хронический стресс. Он оказывает прямое влияние на сосуды и работу сердца, повышая вероятность развития гипертонии, нарушений ритма и других патологий. Среди других значимых причин врач назвал курение, избыточный вес, сахарный диабет и повышенное артериальное давление. Совокупность этих факторов существенно увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Ревишвили отметил, что вклад генетики относительно невелик — по разным оценкам, наследственность определяет лишь 10-20% риска. Гораздо более важное значение имеет образ жизни человека.

Для профилактики специалист рекомендует придерживаться сбалансированного питания, контролировать уровень давления и сахара в крови, а также регулярно проходить медицинские обследования. Важную роль играет и физическая активность: даже умеренные ежедневные нагрузки помогают поддерживать здоровье сердца и сосудов и снижают вероятность развития опасных осложнений.

Ранее врач назвала фактор ускоренного старения сердца у женщин.
 
