Наука

Врач назвала фактор ускоренного старения сердца у женщин

HuffPost: стресс значительно ускоряет старение сердца у женщин
Стресс является одним из главных факторов ускоренного старения сердца у женщин, в то время как генетика определяет продолжительность жизни и состояние здоровья на 30-40%. Об этом предупредила Сандра Эйфер, кардиохирург и сотрудник кафедры истории медицины и здравоохранения Института штата Калифорния. Эксперта цитирует издание HuffPost.

По словам специалиста, необходимость постоянно соответствовать ожиданиям на работе и в семейной жизни негативно сказывается на здоровье сердца и головного мозга, а также гормональном балансе организма. Особенно заметное влияние хронический стрессазывает на женщин.

«Женщины обладают некоторыми преимуществами, позволяющими жить дольше — двумя Х-хромосомами, длинными теломерами, более устойчивыми митохондриями (энергетическими станциями клеток) и сильной иммунной системой. Однако у женщин один и тот же стрессовый фактор вызывает более сильную реакцию артериального давления, частоты сердечных сокращений и гормонального фона», — пояснила Эйфер.

Врач уточнила, что генетика определяет продолжительность жизни и состояние здоровья на 30-40%. Уже в 45 лет начинаются гормональные изменения, и защитные эффекты эстрогена (женского полового гормона) постепенно утрачиваются. В 60 лет последствия накопившегося стресса начинают проявляться.

«После 45 лет важно уделять особое внимание сохранению психического здоровья. В этом возрасте следует полагаться не на добавки, а на принципы здорового образа жизни — правильное питание и физическую активность. Также для защиты сердца от стресса необходимо отказаться от перфекционизма», — заключила эксперт.

