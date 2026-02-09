Развеян популярный стереотип о романтических отошениях

Романтические отношения не требуют дорогих ужинов, роз и коробок конфет, особенно в День святого Валентина. Как отметили семейные психологи, куда больший вклад в близость и устойчивость пары вносят регулярные, на первый взгляд обыденные проявления заботы, ориентированные на реальные потребности партнера. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

По словам лицензированного семейного терапевта из Далласа Трейси Ли, романтика не имеет универсальной формы. Для одних она выражается в физическом контакте — прикосновениях или объятиях, для других — в юморе, поддержке или помощи в бытовых делах.

«Чем раньше пара формирует собственное понимание того, что для них значит романтика, тем устойчивее становятся отношения», — отметила Ли.

Специалисты подчеркивают, что с течением времени представления о романтическом поведении неизбежно меняются. В начале отношений для поддержания близости требуется меньше усилий, однако с появлением совместных обязанностей — работы, детей, заботы о родственниках — романтика перестает быть спонтанной и требует осознанного внимания.

Жительница Нью-Йорка Габриэль Гэмбрелл, воспитывающая с мужем двоих детей, считает, что ключ к сохранению близости — продолжать «ходить на свидания», даже спустя годы брака.

«Мы договорились, что свидания обязательны. После них мы всегда чувствуем себя более связанными и вспоминаем, что для нас действительно важно», — рассказала она.

Эксперты также обращают внимание на завышенные ожидания, связанные с Днем святого Валентина. Социальные нормы, кино и реклама формируют образ идеального праздника, который редко обсуждается внутри пары и потому часто становится источником разочарования.

«Многие говорят: если я скажу партнеру, что мне нужно, это уже не будет романтично. Но важно помнить, что партнер — не телепат», — подчеркнула Трейси Ли.

По ее словам, устойчивые отношения строятся не на разовых жестах, а на последовательности. В профессиональной среде психологов существует метафора: если после ссоры подарить букет из двенадцати роз — это приятно, но одна роза в течение двенадцати дней говорит о надежности и вовлеченности.

29-летний учитель из Финикса Кларенс Смит считает, что даже «устаревшие» жесты вежливости сохраняют эмоциональную ценность.

«Сегодня романтику часто понимают как нечто показное. Но для меня элементарная забота — это базовый уровень уважения», — заключил он.

Психологи сходятся во мнении, что романтика не должна быть привязана к конкретной дате. Малые регулярные действия — внимание, участие, забота — оказываются важнее редких и масштабных жестов.

