Врач назвал опасное последствие употребления снега

Врач Хаддлстон: употребление снега может вызвать обезвоживание
Американский терапевт Макс Хаддлстон предупредил, что употребление снега может привести к обезвоживанию, а также заражению бактериями и отравлению химикатами. Эксперта цитирует издание USA Today.

«Несмотря на то, что снег может выглядеть чистым и пушистым, он может содержать потенциально опасные бактерии. Также из атмосферы в снег попадают частицы пыли, пыльцы и химических загрязнителей. Их количество зависит от качества воздуха в районе», — объяснил эксперт.

Людям, решительно настроенным полакомиться снегом, врач рекомендует обратить внимание на то, когда и где выпали осадки. Снег, пролежавший на земле несколько часов, с больше вероятностью смешается с химикатами, уже находящимися на земле.

«Верхний слой обычно чище. Однако снег, сформированный в сугробы, считается загрязненным вне зависимости от его «срока годности». Риск отравления также повышается, есть съесть снег, выпавший в людных местах», — предупреждает врач.

Медик также напомнил, что употребление снега повышает риск обезвоживания.

«Употребление нескольких снежинок не приведет к опасным последствиям, однако попытки утолить жажду с помощью снега могут оказать обратный эффект. Количество воды, которое организм получает из снега, не компенсирует энергию, которая тратится на его растапливание. В итоге жажда не исчезает», — уточнил Хаддлстон.

Ранее москвичам предсказали весеннее нашествие насекомых из-за снежной зимы.
 
