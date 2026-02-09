В России нашли способ очистить воздух от выбросов канализации на 96%

Городская канализация может быть скрытым источником загрязнения воздуха: через вентиляционные шахты на поверхность выходят сероводород, метан, аммиак и патогенные микроорганизмы. Ученые Пермского Политеха совместно с компанией «Вентмонтаж» разработали новую систему очистки, которая позволяет значительно снизить концентрацию опасных выбросов и обеззаразить воздух. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По данным Роспотребнадзора, в 2024 году загрязнение воздуха стало причиной 6,7 тыс. преждевременных смертей в России, при этом 47% городских жителей живут в условиях регулярного превышения допустимых концентраций вредных веществ. Существенный вклад в это загрязнение вносят канализационные коллекторы — подземные магистрали, где в анаэробной, теплой и влажной среде активно образуются агрессивные газы.

«В шахтах концентрация сероводорода может достигать 23,5 мг/м³. Уже при 5–10 мг/м³ он создает сильноагрессивную среду, ускоряющую коррозию бетона и разрушение железобетонных конструкций», — пояснили исследователи.

Существующие системы глубокой очистки воздуха уязвимы к пиковым нагрузкам: при резком росте концентрации сероводорода или засорении фильтров оборудование уходит в аварийный режим и перестает работать именно в критический момент. Кроме того, такие установки громоздки и требуют регулярной замены дорогостоящих компонентов.

Новая разработка основана на двухступенчатой схеме очистки, где ключевым элементом является гидрофильтр. Загрязненный воздух пропускается через водяную завесу из мельчайших капель, в которые добавляются реагенты для нейтрализации кислотных газов.

«Испытания показали, что гидрофильтр улавливает до 99% взвешенных частиц и снижает концентрацию сероводорода примерно на 65%», — рассказал генеральный директор «Вентмонтаж» Юрий Трушков.

Для полного обеззараживания система дополнена озонатором. Озон действует как мощный окислитель, уничтожая бактерии, плесень и вирусы даже при низком содержании кислорода, характерном для коллекторов.

«Гидрофильтр принимает на себя основную нагрузку и защищает дорогое оборудование второй ступени, что делает систему более надежной и экономичной», — отметил аспирант ПНИПУ Арсений Трушков.

Разработчики подчеркнули, что технология не только очищает выбросы, но и способствует подавлению источников запаха и бактерий внутри самих коллекторов. В условиях износа канализационных сетей, который в России достиг 46%, такая система может снизить аварийность и улучшить качество воздуха в городах.

