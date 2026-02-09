Два природных вещества подавили рост раковых клеток

Комбинация куркумина и ресвератрола подавляет рост клеток меланомы значительно эффективнее, чем каждое из этих веществ по отдельности, почти не повреждая при этом здоровые клетки кожи. К такому выводу пришли ученые из Университета Сунчхонхян в Южной Корее. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В лабораторном эксперименте исследователи изучали воздействие куркумина и ресвератрола на клетки меланомы линии G361 и на нормальные меланоциты. Ученые оценивали выживаемость клеток, уровень АТФ — показателя клеточной энергии, а также признаки остановки клеточного деления и запрограммированной гибели. Наиболее выраженный эффект наблюдался при одновременном воздействии обоих соединений в течение 48 часов.

В этих условиях жизнеспособность опухолевых клеток резко снижалась, а уровень АТФ значительно падал, что указывало на серьезное нарушение их энергетического обмена. При этом здоровые клетки кожи оказывались затронуты существенно меньше. Дополнительный анализ показал, что комбинация куркумина и ресвератрола усиливает процессы апоптоза и влияет на сигнальные пути, связанные с выживанием опухолевых клеток.

Авторы подчеркивают, что речь не идет о готовом методе лечения меланомы. Однако полученные данные указывают на перспективность дальнейших исследований этой комбинации природных веществ как возможной основы для новых противоопухолевых подходов.

