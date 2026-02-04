Россиянам назвали 5 способов эффективного использования снега на дачном участке

Эту зиму специалисты называют многоснежной: устойчивый снежный покров сформировался на большей части России — от Камчатки до центра страны. Причина — редкое совпадение атмосферных процессов: влажные массы с Атлантики и Тихого океана сталкивались с холодным континентальным воздухом, что привело к затяжным снегопадам и рекордным осадкам в ряде регионов. Однако сугробы на даче — это не только бытовая проблема, но и полезный природный ресурс. Ученые Пермского Политеха рассказали, как грамотно использовать снег для защиты растений, подготовки семян и хранения урожая. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Снег может служить естественным утеплителем. Он защищает корни от вымерзания, снижает воздействие ветра и весной становится источником влаги. После установления устойчивых морозов (–5…–7 °C) его рекомендуют набрасывать на многолетние цветы (розы, пионы, клематисы), ягодные кустарники, землянику и луковичные культуры. Оптимальная толщина слоя — 20–30 см. Также полезно засыпать снегом теплицы. При этом важно следить за плотностью: если образуется наст, снег лучше временно убрать, чтобы избежать подопревания растений.

В то же время избыток снега может навредить молодым посадкам и хвойным культурам. С туй, можжевельников, молодых елей, а также косточковых деревьев (слива, вишня, абрикос) его советуют стряхивать, чтобы избежать поломки ветвей и загнивания корневой шейки.

Талую воду можно использовать для полива рассады и комнатных растений. Она мягче водопроводной и почти не содержит солей. Особенно хорошо она подходит фиалкам, гортензиям, орхидеям и папоротникам. Снег для этих целей следует собирать вдали от дорог и промышленных зон, растапливать естественным способом и фильтровать. При этом талую воду лучше чередовать с обычной, чтобы избежать дефицита кальция и магния.

Снег также применяют для стратификации семян. В феврале их высевают в контейнеры с влажным грунтом и закапывают в сугроб. Весной, после оттаивания, такие семена дают более дружные и крепкие всходы. Метод подходит для лаванды, примулы, пионов, плодовых деревьев и хвойных.

Еще один способ — снегование черенков. Осенью их заготавливают, хранят в холоде, а зимой закапывают в глубокий сугроб. Это помогает сохранить посадочный материал до весны и стимулирует образование корней.

Наконец, снег можно использовать для охлаждения погреба. Его помещают в мешках на стеллажах, контролируя температуру, чтобы она оставалась в пределах +2…+4 °C. Такой прием помогает продлить хранение урожая без риска подмерзания.

По словам ученых, при разумном подходе многоснежная зима может стать не помехой, а подспорьем для дачного хозяйства.

