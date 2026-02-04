Размер шрифта
Врач рассказала, для кого может быть опасен кефир

Daily Mail: кефир может быть опасен при ослабленном иммунитете
Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Кефир может спровоцировать серьезную инфекцию при ослаблении иммунитета и усугубить синдром раздраженного кишечника. Об этом изданию Daily Mail рассказаларассказала Джордан Хауорт, диетолог и специалист по физиологии желудочно-кишечного тракта в клинике «Микробиом» (Великобритания).

По словам эксперта, кефир богат полезными бактериями, белком кальцием и витаминами. Однако этот продукт нельзя считать полностью безопасным в нескольких случаях.

«Кефир, который готовят путем смешивания выдержанного молока с зернами, содержащими бактерии и дрожжи, обычно содержит около двух миллиардов микробов на порцию. Резкое увеличение количества бактерий в кишечнике, вызванное употреблением кефира, может привести к болезненным симптомам», — отмечает специалист.

Хауорт предупреждает: у людей, которые впервые начинают пить кефир, часто возникают газообразование, вздутие живота, спазмы, диарея или жидкий стул. Повышенное газообразование, вызванное ферментацией углеводов, может еще больше раздражать и без того воспаленную слизистую у людей с синдромом раздраженного кишечника.

Также продукты с пробиотиками, такие как кефир, в редких случаях могут спровоцировать опасные инфекции. Это связано с тем, что при ослаблении иммунной системы новые бактерии, попадающие в организм, могут нанести вред.

В медицинском обзоре, опубликованном в British Medical Journal, врачи подробно описали случай 70-летнего мужчины, который сначала попал в больницу с COVID-19 и бактериальной инфекцией, не связанной с коронавирусом.

«Пока он восстанавливался в больнице, ему посоветовали начать принимать пробиотики. Однако два месяца спустя пациент был госпитализирован с «сильной, непрекращающейся» болью в животе, вызванной внутренним отеком из-за инфекции. Когда врачи взяли у него анализ крови, они обнаружили, что инфекция была вызвана бактерией Clostridium butyricum — той же, что содержалась в пробиотической добавке», — рассказала врач.

Диетолог Хауорт советует пациентам с серьезными хроническими заболеваниями (такими как ВИЧ) проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать пить кефир. Также следует соблюдать осторожность пациентам, перенесшим трансплантацию органов или курс химиотерапии.

Ранее был назван напиток, снижающий риск сердечных болезней, диабета и деменции.
 
