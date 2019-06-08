Обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы

Генетики открыли следы разных штаммов знаменитой чумы Юстиниана, сообщает РИА «Новости»

Она охватила не только Византию, но и Британю, Францию и Испанию.

Ранее считалось, что разные пандемии чумы были вызваны разными штаммами, однако ученые пришли к выводу, что масштабы эпидемии чумы Юстиниана недооценивались, она поразила практически всю Европу.

Исследователи также обнаружили несколько ее штаммов и пришли к выводу, что разные штаммы чумной палочки выбирают схожие черты независимо друг от друга, а адаптация к жизни заставила бактерии одинаково измениться.