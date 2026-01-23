Стало известно, насколько сильно размер пениса влияет на мужскую привлекательность

Размер полового члена действительно влияет на то, насколько мужчина кажется привлекательным женщинам и насколько опасным — другим мужчинам. К такому выводу пришли исследователи из Университета Западной Австралии, опросившие более 800 участников. Работа опубликована в журнале PLOS Biology.

В исследовании приняли участие более 600 мужчин и около 200 женщин. Добровольцам показывали компьютерные изображения мужских фигур, которые различались по росту, форме тела и размеру пениса. Женщин просили оценить сексуальную привлекательность персонажей, а мужчин — то, насколько те выглядят угрожающими с точки зрения физической силы и как потенциальные сексуальные соперники.

Эксперимент проводился как очно — с демонстрацией изображений в натуральную величину, — так и онлайн, с масштабированными моделями. Результаты оказались устойчивыми в обоих форматах.

Женщины чаще считали привлекательными мужчин более высокого роста, с выраженной V-образной фигурой (широкие плечи и узкие бедра) и большим размером пениса. Мужчины, в свою очередь, воспринимали такие же фигуры как более опасных соперников — и в возможной драке, и в борьбе за партнершу.

«Мужчины оценивали соперников с более крупным пенисом как более физически угрожающих и сексуально конкурентных», — отметил один из авторов исследования, доктор Брайан Айч.

Соавтор работы Майкл Дженнионс добавляет, что полученные данные помогают по-новому взглянуть на эволюционную роль этого признака. По его словам, хотя основная биологическая функция пениса связана с размножением, его необычно большой размер у человека, вероятно, эволюционировал как своеобразный «сексуальный орнамент», повышающий привлекательность в глазах женщин, а не только как фактор устрашения для других мужчин.

При этом ученые подчеркнули, что рост и телосложение в целом оказывают более сильное влияние на восприятие соперников, чем один отдельно взятый параметр. Тем не менее исследование стало первым, которое экспериментально показало: мужчины действительно учитывают размер пениса при оценке силы и конкурентоспособности других мужчин.

Ранее был развеян популярный миф о вреде просмотра порно.